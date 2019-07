Da oggi (e per qualche giorno a seconda della promozione), Android continua la promozione per quanto concerne le app a pagamento, consentendo ai milioni di utenti di scaricarle in maniera del tutto gratuita.

Avete capito bene: se c’è una App che vi interessa, che vi serve per il lavoro, ovvero un gioco che vi ha colpito nella sua versione demo, ma non avete voluto/potuto comprare, magari oggi è presente nell’elenco di applicazioni a pagamento che in promo sono gratis.

Non è una fake news, ma semplicemente un’attività di marketing del noto colosso di Mountain View, Google, che vuole incentivare il mercato delle App e di conseguenza lo sviluppo delle stesse da parte dei sviluppatori, investendo in queste promozioni e consentendo ai progettatori delle app di guadagnare qualche soldino e di farsi conoscere.

Dopo tutto, le potenzialità del sistema operativo Android è oramai conosciuto in ogni angolo del mondo, ma all’orizzonte potrebbero esserci dei competitors molto vicini: oltre iOS, infatti, il sistema proprietario sviluppato in questi mesi da Huawei, sempre basandosi su kernel linux, potrebbe davvero mettere in difficoltà il colosso californiano.

Occorre, dunque, fidelizzare i clienti, i produttori di smartphone che adottare il sistema operativo, stimolando gli utilizzatori attuali: in questo modo si cerca anche di imprimere una crescita all’utilizzo delle app e dei giochi, sfruttando l’hardware installato sui device mobile.

Grande notizia, dunque, anche oggi. Ecco la lista delle 15 App scaricabile ed utilizzabili per i più disparati scopi. Basta cliccarci sopra, leggere le recensioni e le descrizioni e decidere se usufruire di questa promo, oppure no, scaricando ed installando il gioco o l’applicativo direttamente sul nostro smartphone.

Grazie alle soluzioni a pagamento, ora gratis, eviteremo anche le fastidiose pubblicità, i banner o i video che spesso sono inseriti per remunerare l’attività degli sviluppatori.

Ecco dunque i fantastici 1(5):