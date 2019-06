Ieri, 6 Giugno, si è tenuto a Londra il consueto appuntamento denominato “The London Produce and Conference”, acronimo LPS ed è stato un grande successo di pubblico affluito da ogni parte del mondo nella nota capitale inglese.

Nonostante la Brexit che aleggia come una spada di Damocle sull’economia inglese, alla consueta fiera annuale cui s’incontrano le aziende produttrici ed erogatrici di beni e servizi con i potenziali investitori e con i clienti diretti, c’è stato un grande fermento che ha accomunato e reso vivace tutta la fiera basata su “The Fresh Produce Consortium and Produce Business”.

L’evento, ben organizzato e ricco di convegni e manifestazioni previste al suo interno, ha attirato moltissimi produttori di beni deperibili freschi sia privati, sia associati nei consorzi operanti nell’ortofrutticolo e interessati a farsi conoscere nel mercato inglese con le proprie eccellenze, nonostante il distacco in atto con l’Unione Europea, ancora tutto da stabilire.

Un evento molto interessante anche dal punto di vista del Made in Italy con tantissime imprese nostrane che hanno partecipato, provenienti da tutt’Italia, con le loro primizie e i prodotti di qualità derivanti dalla passione e dalla terra.

Il mercato inglese, infatti, è molto sofisticato e favorisce l’unicità dei prodorri e il gusto degli amici anglosassoni pare prediligere sapori intensi, decisi e particolari, come le uve di diversa estrazione. La qualità è, senza dubbio, il valore aggiunto ricercato, insieme al rispetto degli standard di produzione.

L’attenzione degli espositori e dei visitatori quest’anno, infatti, è stata richiamata e attirata dall’uva da tavola, anche perché solo 24 ore prima c’era stato il Global Grape Summit dove questo prodotto della vite, presente in tantissime varietà in tutto il globo, era stato sotto i riflettori.

Non solo uva comunque: anche altri prodotti freschi sono stati visionati accuratamente ed hanno attirato le migliaia di visitatori desiderosi di assaporare i gusti più prelibati presenti sul pianeta.

La Brexit resta un enorme incognita, anche per gli italiani che sperano in un ripensamento del Regno Unito perché ciò influenzerebbe non solo il comparto merceologico presente all’evento, quello ortofrutticolo, ma anche tutti gli altri settori economici.