Per alcuni si tratta di un’ordinanza che fa discutere, per altri si tratta di un segno che la città esige un pò di ritegno per le vie commerciali. Eppure divieti simili sono già presenti in molte località marine come a Rimini, a Viareggio, nel Friuli ed in Puglia.

Tropea è una delle località più amate e visitate della Calabria. Ha un mare bellissimo e delle spiagge che fanno invidia a molte località molto più gettonate.

Il Sindaco Giovanni Macrì ha deciso di vietare con un’ordinanza di circolare o di sostare per le vie della città a torso nudo o in costume da bagno. Per le vie di Tropea non si potrà nemmeno camminare scalzi.

L’abbigliamento da mare dovrà essere usato solo vicino al mare quindi. I trasgressori saranno sanzionati con una multa che va dai 125€ ai 500€.

Questo amore per la decenza e per il Buoncostume non è solo richiesto a Tropea. Ci sono altre località dove ci sono sanzioni per ordinanze molto simili, è bene quindi prestare attenzione a come si è vestiti a Margherita di Savoia, ad Andria e Barletta, a Viareggio e a Baia Domizia.

Multe anche a Riccione dove girare senza maglietta può costare caro: fino a 50€ di multa.

A Trieste ci si raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato già da un pò di tempo e questo è stato segnalato anche con dei cartelli presenti sul lungomare di Barcola. Basterà attraversare la strada per essere in “difetto”.