L’essere umano ha inviato animali sulla luna e probabilmente sono sopravvissuti sia all’impatto del lander israeliano che li trasportava, sia alle condizioni estreme del nostro satellite.

Veniamo alla cronaca: l’azienda spaziale israeliana lo scorso aprile ha inviato in orbita un satellite che trasportava un lander denominato Beresheet (in ebraico בראשית ossia Genesi). Il veicolo avrebbe dovuto sbarcare sul suolo lunare in modo controllate ed avviare una serie di esperimenti inviando poi i dati al centro di controllo missione, ma purtroppo qualcosa è andato storto ed il lander è atterrato ad una velocità incontrollata, schiantandosi sul suolo lunare ed infrangendosi in diversi pezzi.

I tardigradi potrebbero essere sopravvissuti all’impatto, proprio grazie alle loro caratteristiche ed un giorno potranno anche essere recuperati ai fini della ricerca, scoprendo altre cose riguardo l’incommensurabile resistenza ai luoghi più impervi e sulla vita possibile nel Sistema Solare.

I tardigradi, per chi non li conoscesse, sono animali che hanno un aspetto puccioso e spesso sono stati utilizzati su internet perché somigliano a un piccolo bruco con le sembianze di un orsacchiotto. Osservabili solo al microscopio, poiché la loro lunghezza massima raggiunge il mezzo millimetro, hanno un punto di forza che li rende incredibili: sono capaci di sopravvivere alle condizioni più estreme di temperatura e di pressione, restando in uno stato inerte senza cibo, né acqua per anni.

Scoperti alla fine del Diciottesimo secolo, questi esseri viventi sono sempre stati avvolti da un alone di mistero e solo ultimamente i ricercatori ne stanno scoprendo le peculiarità: alcuni esemplari sono sopravvissuti ad una temperatura di -200° per un anno e mezzo ed altri ad una di 150°, in questo caso solo per alcuni minuti.

L’idea d’inviare questi animaletti sul nostro satellite, è balenata a Nova Spivack, un famoso imprenditore statunitense tra i fondatori dell’Arch Mission Foundation (acronimo AMF), un’organizzazione la cui finalità è quella di creare archivi sull’umanità, specie di capsule del tempo da disseminare in tutto l’universo da preservare per la nostra specie in un futuro remoto, ovvero a dimostrare la nostra presenza a culture e specie aliene, stesso scopo del disco d’oro (il Voyager Golden Record) inserito nelle due sonde spaziali Voyager I & II lanciate nel 1977.

Questa fondazione era balzata agli onori della cronaca durante il primo volo sperimentale del Falcon Heavy, il razzo più potente mai costruito dall’azienda statunitense SpaceX, con il quale Elon Musk aveva inviato in un’orbita intorno al sole una automobile Tesla che lì resterà almeno per 30 milioni di anni, a meno di cataclismi o impatti con asteroidi. L’organizzazione AMF, contribuì alla missione inserendo uno dei propri archivi all’interno dell’automobile totalmente elettrica.

Gli archivi AMF appaiono come semplici DVD, ma sono tecnologicamente più avanzati e non richiedono uno strumento digitale per la lettura, ma sono analogici, ossia leggibili con un normale microscopio x1000. Un laser precisissimo incide i dati e le informazioni (testi, immagini, etc.) su di uno strato di vetro che poi viene rivestito da una stratificazione metallica basata sul nickel, per renderlo meno fragile.

Questa volta Spivack ha proposto agli israeliani, visto anche il nome della missione, d’inserire uno dei suoi archivi nel lander: un archivio un po’ speciale. Il disco, composto da 25 strati sottilissimi, conteneva 60mila immagini con pagine di libri ad altissima risoluzione, gran parte dei contenuti di Wikipedia in lingua inglese, migliaia di classici della letteratura e test di grammatica oltre che lessicali per facilitarne la comprensione (una specie di stele di rosetta insomma). L’idea piacque agli israeliani che diedero l’assenso.

Poco prima della partenza, Spivack, però, pensò di aggiungere qualcosa di innovativo all’interno dell’archivio: un vero e proprio organismo animale, anzi, migliaia di esemplari di tardigradi. Aggiunse uno strato di resina sintetica, epossidica, nel quale inserì campioni biologici del nostro genoma, il DNA (sangue ematico e follicoli di capelli), nonché i tardigradi sia nello strato, sia sul nastro adesivo utilizzato per l’imballaggio dell’archivio.

Mentre i tecnici israeliani guardavano il fallimento della missione di allunaggio, culminata con l’impatto distruttivo del lander, Spivack iniziò a domandarsi che fine avesse fatto il suo archivio: a tal fine simulò le condizioni dello schianto con i suoi tecnici, considerando la diversa gravità lunare e la velocità, nonché la struttura del lander, oltre l’allocazione dell’archivio. Gli esperti giunsero alla conclusione che il disco sia praticamente rimasto intatto, ovvero si fosse spezzato in un numero di pezzi tale da essere ancora leggibile. Il nastro esterno a mò d’imballaggio e lo strato di resina aggiunto successivamente da Spivack, probabilmente hanno avuto un ruolo chiave nel salvarne l’integrità.

Dati presunti, ma non certi, in quanto le fotografie della sonda LRO appartenente alla NASA in orbita lunare, hanno riportato il punto dell’impatto di Beresheet, ma la definizione non consente di distinguere le conseguenze.

Considerate le capacità di sopravvivenza e di resistenza degli esseri viventi a bordo, i tardigradi potrebbero essere ancora vivi e colonizzare la luna! O meglio, restare in letargo…

Questi organismi animali, infatti, in presenza di condizioni non idonee alla vita, entrano in una fase pseudo-letargica che può anche durare decine di anni: riducono al minimo indispensabile il metabolismo, espellono l’acqua dalle cellule e sostituiscono questa con una proteina che li cristallizza e li protegge costituendo una specie di involucro, un bozzolo dentro al quale possono vivere per diversi anni, rimanendo comunque vigili. Infatti, una volta che le condizioni esterne dovessero tornare favorevoli, si reidratano e ritornano in vita!

Come potete vedere facilmente dal filmato:

Spivack ha inviato i tardigradi sulla luna già in questo stato, rinchiusi a mò di palla nel proprio nucleo, apparentemente inerti, seppur vivi: di certo non vitali come quando zampettano una volta reidratati.

I tardigradi potrebbero essere rimasti ancora nello strato di resina all’interno di Beresheet, ovvero anche sbalzati fuori, direttamente a contatto con l’arido suolo lunare. In questo caso, il rischio per l’ambiente lunare è probabilmente nullo, vista la sterilità dell’habitat: in assenza di acqua, i tardigradi non riprenderanno il loro stato vitale, né riusciranno a riprodursi, quindi non ci sarebbe possibilità di una loro colonizzazione nei prossimi decenni. Almeno per quanto ne sappiamo.

Non è nemmeno detto che i tardigradi riescano a sopravvivere alle condizioni lunari, in un clima con un escursione termica tra i -230° e i 123° oltre all’esposizione diretta alle radiazioni solari, senza alcun filtro derivante dallo strato di ozono e l’atmosfera, tipici della nostra terra.

Per sollevare tutti questi dubbi, una nuova missione potrebbe anche andare alla ricerca dei rottami di Beresheet, riportando l’archivio sulla terra per essere poi analizzato e studiato: a quel punto si potrebbe dare di nuovo acqua ai tardigradi riuscendo a comprendere se ed in quanti siano sopravvissuti (e per quanto tempo) alle rigide condizioni lunari.

C’è comunque un precedente: nel 2007 l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ne portò in orbita alcuni esemplari, esponendoli poi direttamente all’habitat spaziale. Dopo essere rientrati, dieci giorni dopo, i tardigradi furono reidratati sulla terra ed alcuni di loro sopravvissero sia alle radiazioni, sia al vuoto, divenendo i primi animali ad aver vissuto nello spazio aperto ed essere tornati per raccontarlo.

I ricercatori non sono molto aperti a questo tipo d’iniziative private, come quella di Spivack, perché simile idee potrebbero contaminare altri corpi celesti e generare conseguenze anche impensabili. La ricerca punta a preservare l’omeostasi dei pianeti ed il loro status quo, in modo da cercare forme di vita aliene che non siano state portate dall’uomo.

La Luna, comunque, vista la sua lontananza dai crismi della vita possibile, non è tra gli astri che la NASA tende a tutelare, evitando le contaminazioni, visto il basso rischio. Prima dei tardigradi, altri esseri animali, gli umani, avevano messo piede sulla Luna e hanno lasciato molte tracce del loro passaggio, comprese le feci ed i batteri contenuti al loro interno.

L’iniziativa di Spivack può apparire estemporanea, ma in realtà essa potrebbe aprire nuovi orizzonti e prospettive mettendo in difficoltà anche le teorie consolidate per quanto concerne la formazione della vita sulla terra. E’ un’ipotesi condivisa dalla comunità scientifica, quella per la quale sul nostro pianeta, trasportati da un corpo celeste, siano giunti esseri viventi unicellulari ovvero primordiali che poi hanno trovato le condizioni ideali per differenziarsi ed evolversi.

Finora non abbiamo trovato alcuna forma di vita al di fuori della terra, almeno per quanto ci è dato conoscere, ma le missioni spaziali più recenti e la scoperta di pianeti sempre più simili al nostro, c’indicano che ad alcune condizioni, forme di vita possono popolare altri pianeti.

Chissà cosa ne pensano i tardigradi …