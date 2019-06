Gli italiani sono legatissimi al consumo di acqua minerale, sia naturale, sia frizzante, ovvero oligominerale ed in tutte le varianti possibili e sono molto attenti alle caratteristiche dell’acqua. Sembra incredibile ad un italiano, quando viaggia, non trovare in alcuni degli altri paesi europei la stessa possibilità, tanto sono abituati a consumare l’acqua del rubinetto, controllata e igienica.

I residenti del Bel Paese sono comunque legatissimi a questa categoria merceologica e le acque (aziende comprese) si sprecano, imbottigliate vicino alle numerose fonti idriche presenti sul territorio italiano. Nonostante la nostra acqua del rubinetto sia altrettanto sicura e controllata, si tende a preferire la soluzione consumer, ma spesso le persone non hanno idea di quello che realmente stanno assumento.

I prezzi dell’acqua in bottiglie di plastica (una volta erano di vetro e si rendevano i resi nelle stesse filiali della Grande Distribuzione, ma costava di più) spesso si differenziano annche da molto, da un minimo di 11 centesimi al litro, fino a giungere anche a 1€ e addirittura oltre in casi particolari. Differenza spesso connessa a logiche di marchio e pubblicitarie, non certo legata alle caratteristiche chimiche e residuali dell’acqua.

L’indagine è stata condotta da un noto sito, Qualescegliere.it analizzando 13 marchi noti: Evian, Fiuggi, Sangemini, Lauretana, Panna, Levissima, Rocchetta, Uliveto, Sant’Anna, Vitasnella, San Benedetto, Sorgesana e Selex.

Il prezzo medio dell’acqua venduta da questa marche si attesta a 60 centesimi al litro, chiaramente analizzando i vari prezzi quando non siano soggetti a promozioni ovvero offerte. Il prezzo dell’acqua presente sul mercato, in media è molto inferiore, ma questi marchi fanno pagare un po’ di più i loro prodotti in ragione del brand.

Non ci sono acque buone e acque cattive, bisogna partire da questo principio. Ogni acqua ha diversi parametri e caratteristiche che possono corrispondere alle nostre esigenze ovvero quelle della nostra dieta.

Il primo indice da porre sotto la lente d’ingrandimento è il residuo fisso, la quantità di sali disciolti dopo che l’acqua sia fatta evaporare a 180°. Quest’attività pone delle soglie differenziando le acque in base alla misura determinata, definendo queste classi:

Acqua Minimamente Mineralizzata. < 50 microgrammi per litro.

< 50 microgrammi per litro. Acqua Oligominerale. Tra 50 microgrammi e 500 per litro.

Tra 50 microgrammi e 500 per litro. Acqua Mediominerale. Tra 500 e 1.000 microgrammi per litro.

Tra 500 e 1.000 microgrammi per litro. Acqua Ricca di Sali Minerali. > 1.000 microgrammi per litro.

Tra i marchi analizzati, Lauretana ha il valore più basso (14 µg/l), mentre Sangemini quello più alto (987 µg/l).

Il secondo criterio da applicare è quello relativo alla dolcezza ovvero alla durezza di un’acqua, in base alla quantità di ioni calcio e magnesio presenti tra gli elementi. In questo caso sentiremo parlare anche di gradi francesi o altro tipo di scala che valuti quest’aspetto.

L’acqua più ricca di calcio è Sangemini, quella con più ioni di magnesio è la Vitasnella.

Il terzo aspetto da rilevare è il pH alla sorgente, per capire se una soluzione sia acida oppure basica. Molto spesso sentiamo parlare di questo criterio anche in riferimento ai saponi che dovrebbero possedere lo stesso pH della pelle per non irritarla, ad esempio. E’ un parametro chimico molto importante quando si considerano gli elementi e per gli alimenti presuppone la congruità di quello che ingeriamo con la fisiologia del nostro corpo. Un’acqua acida, infatti, favorirebbe la digestione in persone nelle quali la pompa protonica fatica a produrre acido nello stomaco sufficiente, mentre una basica è consigliatissima a chi già sviluppa troppo acido nelle pareti gastriche dello stomaco e non ha bisogno d’incentivarlo (chi soffre di acidità di stomaco).

La base del pH, ossia la soglia al di qua e al di là della quale una soluzione appartiene alla classe basica oppure acida, è fissata a 7 in base alla scala condivisa dal comparto scientifico. Sotto a questo valore si parla di acidi, via via sempre più crescenti avvicinandosi a 1, viceversa si parla di basici.

Uliveto è risultata l’acqua più acida (5,8), infatti aiuta il processo digestivo, mentre la più basica è acqua Panna (valore 8) che va bene per i bambini o comunque i soggetti più fragili.

L’analisi si è concentrata su alcuni aspetti legati alla vita quotidiana e al nostro benessere psico-fisico, prescindendo dal valore del marchio. I risultati ottenuti hanno descritto questa situazione:

Acqua adatte alle diete povere di sodio : San Benedetto (P. del Pollino), Sorgesana, Sant’Anna, Rocchetta, Levissima, Fiuggi, Vitasnella, Lauretana.

: San Benedetto (P. del Pollino), Sorgesana, Sant’Anna, Rocchetta, Levissima, Fiuggi, Vitasnella, Lauretana. Adatte per la preparazione di alimenti per neonati : Acqua Panna, San Benedetto (P. del Pollino), Sorgesana, Sant’Anna, Lauretana.

: Acqua Panna, San Benedetto (P. del Pollino), Sorgesana, Sant’Anna, Lauretana. Indicata per neonati: Acqua Panna.

Acqua Panna. Con effetti diuretici (il processo fisiologico di secrezione verso l’esterno di elementi tossici per l’organismo): Selex, Uliveto, Sorgesana, Sant’Anna, Rocchetta, Levissima, Fiuggi, Vitasnella, Lauretana.

(il processo fisiologico di secrezione verso l’esterno di elementi tossici per l’organismo): Selex, Uliveto, Sorgesana, Sant’Anna, Rocchetta, Levissima, Fiuggi, Vitasnella, Lauretana. Effetti uricurici (eliminazione dell’acido urico con le urine, in modo che non si accumuli nell’organismo provocando, ad esempio, la gotta): Rocchetta, Levissima, Fiuggi, Vitasnella, Lauretana.

(eliminazione dell’acido urico con le urine, in modo che non si accumuli nell’organismo provocando, ad esempio, la gotta): Rocchetta, Levissima, Fiuggi, Vitasnella, Lauretana. Favorisce la digestione. Uliveto.

Uliveto. Indicazioni aggiuntive. Sangemini e Uliveto sono acque bicarbonato-calciche, mentre Fiuggi può incentivare l’eliminazione delle scorie metaboliche e favorire il ricambio azotato.

L’acqua in bottiglia non è uguale all’acqua di rubinetto perché sottintendono a due normative separate e caratteristiche, parametri diversi. Anche se sembrerebbe contraddittorio alcune acque vendute al negozio non sarebbero considerate “potabili” se immesse in un acquedotto, per valori superiori ai parametri imposti, molto più stringenti per quanto concerne l’acqua del rubinetto. Un paradosso vero e proprio.

Il manganese, ad esempio, può raggiungere i 500 µg/l nell’acqua in bottiglia, ma non può oltrepassare i 50 µg/l per quella del “sindaco”. L’acqua di rubinetto non puà contenere più di 200 µg/ln di alluminio, mentre non ci sono limiti per l’acqua venduta al supermercato e imbottigliata.

Il Berillio, metallo presente nel terreno, non è normato in alcun caso, mentre negli Stati Uniti è stata imposta una soglia pari a 4 mg/l: alcune università statunitensi, infatti, hanno dimostrato che l’ingestione continuata e continuativa di questo metallo pesante può provocare lesioni intestinali nel lungo periodo.

Per quanto concerne i prezzi, argomento sempre molto probante nell’analisi di merce, abbiamo Selex che si posiziona al valore più basso, con 11 centesimi al litro, mentre Evian costa 1€ al litro.

Il prezzo di Evian parrebbe legato più alla notorietà del brand che alle caratteristiche intrinseche dell’acqua, mentre Selex, nonostante il prezzo basso, avrebbe comunque effetti diuretici. Nella fascia alta troviamo anche Sangemini e Fiuggi a 84 centesimi al litro, ma, come possiamo leggere sopra, Fiuggi avrebbe quattro proprietà salienti, mentre appannaggio di Sangemini ci sarebbe solo l’alto contenuto di bicarbonati e di calcio.

Sorgesana si posiziona in alto dall’analisi dei dati emersi, per il rapporto tra qualità salienti, ben tre (povera di sodio, diuretica e indicata per la preparazione di alimenti per neonati) e prezzo, veramente interessante: 30 centesimi al litro.