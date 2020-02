Quando il colosso Qatar Airways acquistò nel 2017 il 49% di AQA Holding, la compagine societaria che possedeva il 100% dell’allora compagnia aerea denominata “Meridiana”, in netta crisi dal punto di vista dei risultati economico-finanziari, tutti, soprattutto chi ci lavorava, pensò a un cambiò di rotta.

La compagnia, divenuta poi “Air Italy”, è da sempre strategica per quanto concerne i voli che riguardano l’isola di Sardegna, fulcro del turismo d’élite e vero e proprio paradiso terrestre.





Purtroppo le aspettative non furono rispettate e la compagnia continuò ad andar male fino a divenire uno dei tanti nodi da sciogliere in questo 2020 per un esecutivo già traballante dal punto di vista politico e fondamentalmente mutato nella sua composizione (ora la trazione è totalmente PD).

1200 Persone

A rischio di perdere il posto di lavoro, concetto che, ricordiamo, è sottolineato nel nostro primo articolo Costituzionale, sono più di 1.200 persone impiegate tra la Sardegna e la Lombardia, come descritto nella nota ufficiale emessa dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl Trasporto Aereo.

Queste sigle, unite più che mai, hanno chiesto a tutti i vertici governativi competenti, di aprire un tavolo di confronto per discutere e trattare dell’argomento in modo da dipanare e sbrogliare questa intricata matassa. A questo dovrebbero partecipare, oltre i rappresentanti delle sigle sindacali indicate:

Governatore Sardegna. Christian Solinas.

Christian Solinas. Governatore Lombardia. Attilio Fontana.

Attilio Fontana. Ministro del Lavoro. Nunzia Catalfo.

Nunzia Catalfo. Ministro dello Sviluppo Economico. Stefano Patuanelli.

Stefano Patuanelli. Ministro dei Trasporti. Paola De Micheli.

Addio Fondazione Akfed?

Nella lettera inviata al Governo, i sindacati pensano che sia possibile l’addio di uno dei soci più rappresentativi di Air Italy: la Fondazione Akfed, il Fondo dell’Aga Khan.

Se questa notizia fosse confermata, per l’azienda sarebbe davvero un disastro dal punto di vista finanziario ed economico, con conseguenze dirette sulla compagnia aerea e la possibilità che molte persone e famiglie perdano il lavoro e siano coinvolte in questo ennesimo disastro made in Italy.

Per il momento non ci sono conferme di una simile decisione da parte di questo Fondo, ma le sigle sindacali sono preoccupate anche dal fatto che con i vertici di Air Italy le relazioni siano “carenti e inadeguate”, come sottolineato nel comunicato stesso.