La questione di Air Italy, la compagnia ex Meridiana al centro della cronaca per la recente procedura di liquidazione e le problematiche relative a tutti i lavoratori lasciati a casa, senza lavoro, piloti e hostess compresi (ben 1.450 addirittura con il pericolo di restare senza cassa integrazione), sembra aver davvero preso la piega della fine. Se per l’azienda con capitale qatariota sembrano già scorrere i titoli di coda, a meno di colpi sensazionali, per quanto riguarda i piloti ci potrebbe essere un lieto fine, o meglio, un’opportunità d’ingaggio subitaneo.

Ryanair, fiutato l’affare, si è dapprima sfilata come soggetto che avrebbe potuto salvare la compagnia aerea, sull’orlo della liquidazione, e poi ha subito avviato i contatti per coprire le tratte rimaste scoperte, dove Air Italy era fortissima, ovvero quelle tra la penisola e la Sardegna.





Dopo queste mosse, la compagnia aerea irlandese low cost ha deciso di avviare un vero e proprio programma di recruiting, al pari di quello che fanno i cosiddetti “cacciatori di teste” o di talenti quando arrivano in un paese nel quale ci sono risorse umane su cui si può investire a poco, viste le condizioni in cui si trovano.

L’invito, rivolto a tutti gli ufficiali di cabina di Air Italy, è un vero e proprio recruiting day formalizzato a tutto campo. La compagnia invita tutti coloro che sono rimasti a terra e che lavoravano per la compagnia oggetto di liquidazione, al Novotel di Milano Malpensa per un meeting il giorno 24 febbraio prossimo.

Già pronto anche il planning del giorno. Ci saranno due sessioni d’incontri per valutare possibili assunzioni:

Sessione Diurna. Ore 9 del mattino.

Ore 9 del mattino. Sessione Pomeridiana. Ore 13.

Si tratta di una giornata molto particolare perché l’invito a partecipare a questo evento è rivolto solo ed esclusivamente ai piloti di Air Italy in modo che si possa valutare l’opportunità di collaborazione.

Per i piloti, dunque, potrebbe esserci un lieto fine. Per hostess, steward e personale di terra o addetti all’handling, i tempi non sono ancora maturi.