Dal Ministero dello Sviluppo Economico, presieduto dal Ministro Di Maio, è emersa la volontà di chiudere il dossier Alitalia entro il 15 luglio, data oltre la quale non saranno più accettate proposte o interventi da parte di un nuovo Mister X.

A tal proposito si stanno vagliando le diverse candidature di coloro che si sono presentati per completare le New Company che dovrebbe acquisire la compagnia di bandiera, affiancando i tre membri già sicuri di essere azionisti.

Il Consorzio che acquisirà Alitalia è così composto:

35% circa Ferrovie dello Stato.

10-15% La compagnia aerea americana Delta.

15% circa Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

35-40% Mister X.

La caccia al quarto socio che dovrebbe poi avere una larga fetta di azionariato, è aperta da tempo ed i candidati si sono succeduti manifestando la volontà di partecipare anche pubblicamente, mentre altri sono stati tirati dentro da alcune influenze e pressioni.

Di Maio, dopo aver incontrato le parti sociali insieme al Premier Conte, ha assicurato che nella prossima settimana il dossier Alitalia si dovrebbe chiudere, ma va considerato anche il prezzo di quest’azione per il salvataggio di Alitalia.

Al quarto socio si chiedono 300 milioni di euro ed i vertici di governo sono alacremente al lavoro per incontrare i vari candidati, a partire dal gruppo Toto che ha manifestato e caldeggiato la propria volontà d’inserirsi in questo contesto: dopo aver parlato con i vertici di FS e di Delta, questo partner industriale, già presente in Easyjet, potrebbe essere davvero quello che fa pendere l’ago della bilancia.

Oggi è stato invece ricevuto German Efromovich, che è azionista di maggioranza della compagnia aerea colombiana Avianca: il numero uno vorrebbe partecipare al rilancio della ex compagnia di bandiera, la qual cosa rifletterebbe interessi strategici ed operativi anche per quanto riguarda la compagnia che controlla. Delta non è molto favorevole all’ingresso di Avianca perché, seppur mira ad essere solo un’azionista di minoranza, questo intervento dovrà essere sempre approvato dal board. Avianca fa parte dell’alleanza Star Alliance ed è proprio concorrente di Sky Team cui fa parte il vettore a stelle e strisce. Il governo, dunque, dovrà riconsiderare questa cosa, se la scelta dovesse cadere proprio sull’operatore colombiano, oppure mediare con Delta.

Dulcis in fundo, tra i candidati per il rilancio di Alitalia, ci sarebbe anche il patron della Lazio Claudio Lotito, che pretenderebbe di avere anche il controllo strategico della società, visto l’ingente esborso richiesto. Di Maio e Salvini non sono proprio favorevoli al patron, ma il leader dei cinque stelle non vuole avere pregiudizi, dunque ha solamente richiesto a Lotito delle garanzie sulla sua solidità patrimoniale e finanziaria, a supporto dell’intervento.

La situazione di Alitalia, dunque, vedrebbe la compagnia aerea tornare sotto il massiccio controllo Statale, almeno per quanto riguarda il suo salvataggio. Ferrovie dello Stato è infatti un’impresa pubblica in forma di S.p.a.

Se sommiamo questa quota a quella appannaggio del Ministero, si capisce bene come lo Stato sia azionista di maggioranza del gruppo che dovrà salvare Alitalia. Il che si traduce in un costo per tutto il pubblico, ovvero la nazione italiana ed il suo popolo. Una visione cui sono inclini i 5 Stelle, ma fortemente avversa a chi è liberale, ovvero a chi vorrebbe che un’azienda sopravviva solamente se è in grado di produrre reddito.

La Corte dei Conti ha già avvisato FS su di questa operazione che è possibile solo se non inciderà negativamente sul patrimonio della società in ragione del debito contratto da Alitalia di 900 milioni di euro.