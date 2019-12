L’alluminio è di recente balzato agli onori della cronaca per quanto riguarda i possibili danni che potrebbe cagionare alla salute nel suo utilizzo quotidiano in cucina sia per proteggere e conservare gli alimenti, tutelandoli dagli agenti esterni, sia impiegato in alcune ricette vere e proprie (pensiamo al cartoccio che lo utilizza nel forno).

Si tratta, quindi di un’abitudine consolidata, visto anche il facile reperimento di questo tipo di materiale, ma ciò non significa che non ci siano degli aspetti tutt’altro che salutari al riguardo.

Il Ministero della Salute, al fine d’informare e avvisare soprattutto le categorie più fragili, ovvero i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, ma anche coloro che hanno già alcuni problemi di salute assodati, sui potenziali pericoli derivanti dall’utilizzo scorretto dell’alluminio in cucina.

A tal fine, il Ministero competente ha lanciato e sta promuovendo una campagna informativa che veicola questo chiaro messaggio e lancia un allarme circa l’abuso e l’utilizzo dell’alluminio in tantissimi impieghi che possono venire a contatto con gli alimenti e con il cibo. Questo materiale, infatti, è utilizzato sia negli imballaggi, sia per realizzare recipienti, pentole, in formato di film per avvolgere gli alimenti stessi, le vaschette che tutti utilizziamo, ma anche nelle caffettiere, ossia le moka con le quali facciamo il caffè.

Rischi per la Salute

Il Ministero, riportando anche il parere del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (acronimo CNSA) che ha studiato il caso in tutte le sue sfaccettature, mette in preallarme le famiglie circa l’utilizzo errato e pericoloso dell’alluminio in cucina che comporta una dispersione delle molecole che sono poi assimilate dal nostro organismo e possono intossicarlo.

Il Ministero, però, non vuole di certo alimentare alcuna fobia o isteria di massa circa l’utilizzo dell’alluminio in cucina, oramai consolidato, ma preme per una corretta informazione e un uso idoneo di questo materiale, molto spesso invece oggetto di poca cura e di lassività.

Ecco il comunicato ministeriale, nello stralcio che ci interessa:

I risultati dei nuovi studi consentono di confermare le conclusioni del parere del 2017 riguardo la migrazione da utensili o imballaggi, condizionata dalle modalità d’uso, come fonte di esposizione alimentare all’alluminio e rafforzano l’attenzione dovuta al potenziale rischio per la salute, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili, rappresentate da bambini sotto i 3 anni, anziani sopra i 65 anni, donne in gravidanza, persone con funzionalità renale compromessa”.

Nel comunicato, che richiama il parere di cui parlavamo, si sottolinea ancor di più la pericolosità dell’alluminio per i soggetti in alcune classi d’età, in stato interessante (le donne incinte) o che hanno problemi renali.

Il Ministero, però, punta il dito sull’informazione come dicevamo e cerca di focalizzare l’attenzione su quanto si possa fare per non generare caos o paura, fermo restando la risoluzione della problematica di fondo, ossia il corretto utilizzo dell’alluminio che tende a disperdersi nei cibi e negli alimenti con cui viene a contatto, se non stiamo attenti.

La contaminazione del cibo a causa di fenomeni di migrazione da utensili o imballaggi è una delle fonti di esposizione alimentare, ma è anche quella direttamente prevenibile attraverso semplici accorgimenti, considerato che il rilascio di alluminio dai materiali a contatto è condizionato dalle modalità di uso e da altri fattori combinati, quali il tempo di conservazione, la temperatura e la composizione dell’alimento.

L’avviso e la compagna sono orientati verso le fasce più deboli dal punto di vista della salute anche perché nei soggetti sani il rischio tossicologico è molto basso: l’alluminio, infatti, non viene assorbito in grande quantità dal corpo umano e quindi non riesce a cagionare danno alcuno se non si è in presenza di problemi di salute. Una persona in salute lo espelle rapidamente dal proprio corpo senza problemi riconosciuti.

Contenitori di Alluminio: Istruzioni da Leggere

A tal fine si ricorda che in Italia il Decreto Ministeriale n° 76 del 2007 ha normato proprio gli oggetti in alluminio, leghe comprese, posti ovvero destinati a venire a contatto con cibi e alimenti, così come sono i contenitori che possiamo trovare in tutti i negozi e spesso utilizziamo con scarsa cultura e conoscenza.

Dal Decreto, infatti, il legislatore ha previsto già più di dieci anni fa alcune specifiche disposizioni, soprattutto in relazione ai più utilizzati strumenti in alluminio: i contenitori.

Quando li acquistiamo, dobbiamo assolutamente controllare l’etichetta che, per legge, deve riportare le istruzioni con una o più delle seguenti diciture, come da decreto:

Non Idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati (In caso volessimo cucinare o stipare questo tipo di alimenti non è un contenitore adatto dunque).

(In caso volessimo cucinare o stipare questo tipo di alimenti non è un contenitore adatto dunque). Destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate (in caso volessimo congelare alcuni cibi a contatto con alluminio, dobbiamo comprare contenitori che riportino questa dicitura).

(in caso volessimo congelare alcuni cibi a contatto con alluminio, dobbiamo comprare contenitori che riportino questa dicitura). Destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore (nel caso fosse presente questa dicitura, stiamo attenti ad utilizzarlo secondo le indicazioni, soprattutto valutando l’impossibilità di utilizzo a temperature basse e superiore alle 24 ore).

Nell’etichetta delle istruzioni delle vaschette in alluminio dovremmo anche leggere, nel caso, la possibilità di utilizzo per più di 24 ore a temperatura ambiente per alcuni alimenti quali:

Caffè.

Spezie ed erbe infusionali.

Prodotti di cacao e cioccolato.

Zucchero.

Paste alimentari non fresche.

Legumi secchi e derivati da questi.

Prodotti della panetteria.

Cereali e prodotti derivati.

Frutta secca.

Funghi secchi.

Ortaggi essiccati (privati dell’acqua).

(privati dell’acqua). Prodotti di confetteria.

Prodotti da forno, fermo restando il fatto che la farcitura sia a diretto contatto con il materiale in alluminio.

Per questi prodotti, l’indicazione circa la possibilità di utilizzare quella vaschetta proprio al contenimento degli stessi per più di un giorno a temperatura ambiente, è confermata nello stesso video Ministeriale.

Ovviamente tutte queste disposizioni non si devono applicare, come previsto dal Decreto, se il contenitore è creato e prodotto in alluminio ricoperto, fermo restando che lo strato che si trova a stretto contatto con gli alimenti riesca a conferire un effetto barriera significativo.

Campagna del Ministero: Alluminio in Cucina

Proprio per dare più informazioni possibili ai cittadini ed in modo intelleggibile, nonché simpatico, il Ministero ha ben pensato di iniziare la propria campagna producendo un video informativo in cui sono declinati tutti i consigli utili ad utilizzare correttamente l’alluminio in cucina e nella vita di tutti i giorni.

In conclusione il Ministero ci ricorda queste precise regole: