Il nuovo sistema operativo firmato da Google, Android 10, conosciuto con il nome in codice “Q”, sarà presentato e rilasciato probabilmente il 3 settembre 2019 e la comunità di androidiani e di appassionati generici è già in fermento.

Questa nuova versione cambierà moltissimo sia dal punto di vista grafico, sia da quello tecnico-funzionale per finire al nuovo approccio, sempre più richiesto, inerente la privacy, la sicurezza ed altre features che poi via via scopriremo.

La data per il suo rilascio non è ancora certa, ma sicuramente manca poco: il countdown virtuale è già iniziato e la suspense è alle stelle, così come vogliono i geniali addetti marketing di Mountain View.

Vogliamo sapere se il nostro smartphone avrà, prima o dopo, l’aggiornameto alla nuova versione che si sarebbe dovuta chiamare “Queen Elizabeth Cake” in linea con i nomi del passato? (poi si è ovviato ad una nuova politica).

Bene. Gli smartphone Google Pixel saranno i primi a beneficiare dell’aggiornamento, mentre gli smartphone brandizzati dovranno aspettare il lavoro dei tecnici e le personalizzazioni adattive per usufruire di tutte le potenzialità del nuovo rilascio. Dopo quest’attività di ogni singolo produttore, arriverà una notifica sul nostro smartphone compatibile che ci avviserà di questa possibilità, chiedendoci di avviare il download e l’installazione (ovvero in automatico se impostato).

In ogni caso, la lista degli smartphone che hanno le caratteristiche hardware di compatibilità per questa nuova versione, per i quali sarà rilasciato l’aggiornamento Android 10, dovrebbero essere questi.

Sempre previa conferma ufficiale da parte delle aziende che li producono, i tecnici di Hardware Upgrade hanno dedotto i telefoni sui quali sarà disponibile Android Q, elaborando una lista dei papabili e probabili device fortunati.

Scorretela e verificate se è presente il vostro telefono! In ogni caso occorrerà sempre attendere la conferma ufficiale. D’altra parte, se non doveste trovare il vostro modello, niente paura: non è detto ancora che non si lavori per aggiornarlo alla nuova versione.

ASUS

ZenFone 6

ZenFone 5Z

ROG Phone 2

HONOR

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20 Lite

Honor View 20

Honor 10

Honor 10 Lite

Honor View 10

Honor View 10 Lite

HTC

HTC U12 Plus

HTC U11

HTC U11 Plus

HUAWEI

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20X

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Porsche Design Mate 20 RS

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Z

LG

LG V50 ThinQ

LG V40

LG G8s ThinQ

MOTOROLA

Motorola Moto Z3

Motorola Moto Z3 Play

Motorola One

Motorola One Vision

Motorola One Action

Motorola Moto G7

Motorola Moto G7 Play

Motorola Moto G7 Plus

Motorola Moto G7 Power

NOKIA

Nokia 1

Nokia 1 Plus

Nokia 2.1

Nokia 2.2

Nokia 3.1

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 5.1

Nokia 5.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7.1

Nokia 7 Plus

Nokia 8.1

Nokia 8 Sirocco

Nokia 9 PureView

ONEPLUS

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

OnePlus 6

OnePlus 5T

OnePlus 5

SAMSUNG

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A50

SONY

Sony Xperia 1

Sony Xperia 10

Sony Xperia 10 Plus

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium

XIAOMI