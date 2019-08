L’autorità garante per la concorrenza e per il mercato, l’Antitrust, ha comminato una multa salatissima da 287 milioni di euro in totale a carico delle principali aziende produttrici della tecnologia del cartone ondulato riconosciute colpevoli, insieme all’associazione di categoria, di pratiche anticoncorrenziali. Ovverossia di aver attualizzato un’intesa con lo scopo di ridurre la concorrenza nei due mercati di riferimento, ossia quello dei fogli prodotti mediante cartone ondulato e degli imballaggi sempre utilizzando la medesima tecnologia.

L’Autorità ha collaborato con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza per comprendere se ci fossero i crismi ed i principi legali connessi alla pratica illecita, a seguito dell’istruttoria avviata da un’altra associazione di categoria, quella degli scatolifici non verticalmente integrati (acronimo ACIS) e alla contestuale domanda di clemenza (in inglese “leniency”) arrivata dalle aziende del gruppo DS Smith che si sono avvalse di questa possibilità ritenendosi colpevoli e aderendo all’istituto per ottenere vantaggi di pena.

A seguito dell’iter processuale, anche la società Ondulati Nordest S.p.a., lo Scatolificio Idealkart S.r.l. e le società del gruppo Pro-Gest, si sono avvalse di questa possibilità, chiedendo la clemenza dell’autorità deputata ell’emissione del giudizio.

L’antitrust ha indagato e attenzionato due diversi segmenti del business:

Il mercato della produzione e commercializzazione di fogli di cartone ondulato.

Il mercato della produzione e commercializzazione degli imballaggi utilizzando il cartone ondulato.

Per quanto riguarda il primo, l’Antitrust, dopo le indagini, ha confermato l’intesa continuativa tra le società nel periodo temporale che va dal 2004 al 2017 per avere forte potere di negoziazione e definire prezzi di vendita e produzione, fermando gli stabilimenti a tal uopo. Vista la gravità e il perpetrarsi di questa strategia nel tempo, l’Autorità ha inflitto una multa alle imprese per un totale di 110 milioni di euro. Queste le società:

Pro-Gest Cartonstrong Italia Ondulato Trevigiano Ondulati Maranello Plurionda Laveggia Scatolificio Laveggia Ondulati Santerno DS Smith Holding Italia DS Smith Packaging Italia Smurfit Kappa Italia Innova Group Innova Group Stabilimento di Caino Adda Ondulati S.p.a. Imballaggi Piemontesi Ondulati Nordest Ondulati ed imballaggi del Friuli Ondulato Piceno ICOM Ondulati del Savio Associazione di Categoria GIFCO

Visto e considerato il ricorso all’istituto della clemenza, il programma sotteso, ossia il leniency programma presuppone immunità totale e quindi nessuna sanzione per le società del gruppo DS Smith che, come leniency applicant, evitano una multa superiore a 70 milioni di euro. Per chi ha aderito successivamente, ossia Ondulati Nordest e le società del Gruppo Pro-Gest, la sanzione viene ridotta rispettivamente del 50% e del 40%.

Per quanto riguarda il secondo, l’Antitrust ha contestato il reato d’intesa continuata nel periodo tra il 2005 ed il 2017 in modo che le società si ripartissero il mercato e calmierassero il prezzo di vendita agli altri partner commerciali (settore B2B), ovverossia imponessero modalità e termini di pagamento. Vista la gravità ed anche in questo caso il lasso lunghissimo di tempo nel quale sono stati perpetrati questi comportamenti, l’autorità impone una multa complessiva pari a circa 178 milioni di euro.

Le società interessate da questo secondo atto accusatorio sono:

Smurfit Kappa Italia DS Smith Holding Italia DS Smith Packaging Italia Toscana Ondulati International Paper Italia Sandra Saica Pack Italia Mauro Benedetti Ondulati ed Imballaggi del Friuli Scatolificio Idealkart Laveggia Scatolificio Laveggia Alliabox Italia Innova Group Innova Group Stabilimento di Caino Toppazzini Sada Partecipazioni Antonio Sada & Figli ICO industria Cartone Ondulato ICOM Grimaldi Ondulato Piceno MS Packaging Pro-Gest Trevikart Ondulati Maranello Associazione di Categoria GIFCO

Sempre per lo stesso motivo sopra riportato, il programma di clemenza, al gruppo DS Smith, come primo autodenunciante, non sarà imposta alcuna sanzione, mentre ai successivi attori che hanno richiesto la clemenza da parte dell’Antitrust, la società Scatolificio Idealkart S.r.l. e le società del gruppo Pro-Gest, la multa sarà ridotta rispettivamente del 50% e del 40%.