Tutti, o comunque la maggior parte dei telespettatori, senza ombra di dubbio si ricorderà della più famosa e iconica valletta dello storico conduttore Corrado, ovvero Antonella Elia, uno dei volti più amati e apprezzati della televisione italiana. Ma qual è la sua biografia e quali sono i programmi televisivi a cui ha partecipato?





Biografia

Antonella Elia è nata nella città di Torino, Piemonte, il 1° Novembre del 1963 (questo vuol dire che attualmente ha 56 anni) e nonostante, molto sfortunatamente, abbia perso la sua mamma quando aveva solamente 2 anni la sua infanzia è stata comunque molto tranquilla. Purtroppo i lutti per la giovane Antonella non sono finiti, perchè durante l’adolescenza, più precisamente all’età di 15 anni (nel 1979), perde anche il suo papà Enrico Elia che rimane coinvolto in un incidente stradale mortale.

Fortunatamente la fortuna valletta dimostra di possedere una grandissima forza d’animo e riesce, per quanto possibile, a reagire coraggiosamente alla morte del padre proseguendo i suoi studi classici fino ad ottenere il Diploma di Maturità, per poi trasferirsi subito dopo nella città di Roma dove si iscrive alla scuola di Tonino Conte.

Una volta conclusi gli studi inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, infatti forse non tutti sanno che agli albori della sua carriera è stata un’attrice e, oltre ad aver preso parte in alcuni spettacoli teatrali ha anche prestato il volto a celebri sia Spot Pubblicitari televisivi come Vicks Sinex, Shampoo Clear Lip e Lines, sia a cartacei.

Programmi Tv

Il suo esordio in televisione, che sostanzialmente l’ha consacrata, è stato nel 1990 al fianco di Corrado nel programma La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio su Canale 5, dove Antonella Elia aveva il ruolo di valletta che tra l’altro ha ricoperto anche nel 1991, 1993 e 1994. Inoltre, nella stagione televisiva 1991-1992 partecipa anche a Non è la Rai (la prima edizione condotta da Enrica Buonaccorti), oltre allo speciale di Capodanno collegato al programma.

Successivamente ruolo di co-conduttrice insieme a Corrado e Fabrizio Frizzi, sempre nel 1992, ha anche presentato il Gran Premio dello spettacolo poi, su Rete 4, ha affiancato Luca Barbareschi nel varietà Questo è amore dove oltre ha condurre ha avuto il compito di cantare e ballare.

Nel corso della sua carriera Antonella Elia è stata anche al fianco di Raimondo Vianello, infatti dal 1993 fino al 1995 su Italia 1 ha partecipato al programma sportivo Pressing, per poi approdare a Cuori e Denari con Alberto Castagna e, prima a Bravo, Bravissimo, poi a Ma l’amore si e alla Ruota della Fortuna collabora con Mike Buongiorno.

Reality Show

Per chi non lo sapesse, per l’ormai ex valletta, questa non è la prima esperienza all’interno di un Reality Show in quanto, negli anni passati ha preso parte a svariati programmi con un target simile al Grande Fratello, ovvero:

L’Isola dei Famosi (Edizione del 2004 in onda su Rai 2), dove si fa notare per la famosissima e non dimenticata litigata con Aida Yespica

L’Isola dei Famosi (Edizione del 2012), dove questa volta esce vincitrice

Pechino Express (Edizione del 2017), dove in coppia con Jill Cooper arriva al secondo posto

Tale e Quale Show (Edizione 2018).

Grande Fratello Vip 2020

Tra i 23 concorrenti che parteciperanno alla quarta edizione del GF Vip compare anche il nome di Antonella Elia, che nelle prossime settimane resterà chiusa dentro la casa più spiata d’Italia e, ogni Lunedì e Venerdì, si collegherà con il mondo esterno tramite il presentatore Alfonso Signorini e i suoi due opinionisti, Wanda Nata e Pupo.

Fidanzato

Attualmente l’ex valletta è fidanzata con l’attore e doppiatore Pietro Delle Piane, con il quale si mormora che convolerà a nozze organizzando un vero e proprio matrimonio principesco, in passato ha anche avuto una lunga relazione, durata ben cinque anni, con lo scrittore Fabiano Petricone.