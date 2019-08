Il gigante petrolifero saudita Aramco, il più grande produttore di petrolio al mondo, ha deciso di compiere un ulteriore passo verso il consolidamento della sua leadership nonché la diversificazione del suo business, acquisendo il 20% della società indiana Reliance Industries Ltd.

Questa società è attiva nel segmento chimico-petrolifero, quindi attinente al core business dell’azienda statale dell’Arabia Saudita e quest’acquisizione rappresenta il più grande investimento fatto da quest’ultima azienda nella sua storia: ben 75 miliardi di dollari.

Le parti si sono già accordate su tutto e l’operazione dovrebbe andare in porto, anche se occorre l’intervento di tecnici ed esperti contabili che verifichino fino in fondo la reale fattibilità di quest’investimento davvero ingente che, però, genererebbe grandissimi benefici alla realtà saudita e confluirebbe in una business strategy ancora più solida, grazie alla verticalizzazione della filiera.

Da tempo Aramco ed anche altri grandi estrattori di greggio mirano a integrare le attività e le società che operano lungo la filiera produttiva dei prodotti derivanti dalla lavorazione e dalla raffinazione della materia prima. L’acquisizione di una società che lavora l’oro nero concilia il momento no del prezzo del petrolio, il calo del valore al barile sia per quanto concerne il Wti Crude, sia il Brent, nonché una flessione della domanda e quindi minori guadagni per chi estrae dai pozzi petroliferi il petrolio.

Tutti questi fattori stanno incidendo negativamente sui bilanci delle aziende che lavorano nel segmento dei petroliferi, comportando strategie sempre più creative per cercare di ottimizzare costi e ricavi. La stessa Reliance, per esempio, ha diversificato le proprie attività di business in settori che non hanno proprio a che fare con il core petrolchimico gettandosi, ad esempio nelle telecomunicazioni e investendo ingenti capitali per cercare di fondare ulteriori business da cui attingere ricavi.

Per procedere in questo modo, la Reliance ha dovuto sobborcarsi investimenti e iscrivere a bilancio passività per 32 miliardi di dollari: indi per cui l’accordo con Aramco per la cessione del 20% è presto spiegato.

L’azienda saudita, da par suo, sta cercando di acquisire maggiore reputazione sui mercati azionari, agendo in trasparenza e chiarezza per poter autofinanziarsi mediante le emissioni di obbligazioni, pratica finanziaria a cui molte aziende ricorrono, a patto che gli operatori diano credito e sappiano con chi hanno a che fare. Mala tempora currunt direbbero, però i latini, perché in questo scenario economico e politico internazionale non paiono esserci le basi per provare questa nuova strategia.

Aramco, in base a questa nuova linea, ha oggi tenuto la prima conferenza stampa con gli stakeholder e gli investitori presentando il bilancio semestrale che non risulta affatto positivo: l’utile scende del 12% a 46,9 miliardi di dollari rispetto ai 53 registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, mentre i ricavi, ossia il fatturato, diminuiscono (da 167,68 miliardi a 163,88).

I massimi dirigenti del maggior produttore di petrolio hanno più volte aperto all’ipotesi di una vendita di azioni per quanto concerne la società, sia nel 2020, sia nel 2021: purtroppo gli annunci sono finora sempre caduti nel vuoto di una richiesta nulla ed offerte pubbliche non sono arrivate, anche a causa della reputazione e della situazione del paese, non certo semplice.