Tutti i nodi vengono al pettine, recita un antico proverbio popolare e mai la saggezza del volgo fu più idonea ad esprimere il caso che riguarda, riguarderà e sta riguardando l’ex Ilva di Taranto, uno dei maggiori stabilimenti produttori di acciaio di tutta Europa, se non del mondo.

Come avevamo già anticipato in un nostro precedente articolo, l’accordo tra il Governo ed il gruppo che aveva acquisito l’Ilva salvandola da una crisi sicura e da tutte le ripercussioni derivanti da agitazioni sindacali e tutte le parti sociali, avrebbe avuto ripercussioni anche sull’attuale esecutivo.

Gli impegni presi dall’allora Governo con maggioranza rappresentata da esponenti del Partito Democratico erano alla base del patto affinché il colosso spagnolo-indiano operante nell’acciaio, la ArcelorMittal, salvasse la compagnia tarantina.

Durante la conference call con oggetto i conti aziendali, il direttore finanziario Aditya Mittal ha affermato che “il governo è stato molto costruttivo con il nuovo gruppo ed ha ben compreso le necessità alla base dell’accordo; proprio per questo starebbe lavorando ad una nuova legge che ripristini l’immunità penale” .

Il direttore ha affermato perentoriamente che l’esecutivo è al lavoro per garantire immunità ad ArcelorMittal, dopo che questa è stata revocata precedentemente: a tal uopo stanno pensando ad una nuova legge, ma non si sa quando essa diverrà esecutiva. Le indicazioni che sarebbero giunte al direttivo del complesso industriale tarantino, parlano di un possibile intervento prima della scadenza d’inizio settembre, a fagiuolo diciamo.

Le parole dell’alto dirigente che porta anche il cognome della famiglia reggente la struttura indiana che si fuse con la controparte spagnola, hanno subito creato scompiglio e riacceso lo scontro politico tra le parti sociali. Il Ministero dello Sviluppo Economico (acronimo Mise), chiamato in causa, ha subito smentito categoricamente che vi sia allo studio un provvedimento a ripristino dell’immunità penale per gli amministratori dell’ex Ilva di Taranto, ma il piano è quello d’attuare prima possibile una strategia green a tutela dell’ambiente e a favore della salute pubblica. Dal Mise fanno sapere che non ci sarà mai alcuno scudo penale che tuteli la ArcelorMittal dalle responsabilità inerenti le morti sul lavoro ed eventuali disastri ambientali. La chiosa finale è perentoria: “ogni altra dichiarazione non corrisponde al vero“.

Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, tra le cui prerogative c’è l’ambiente, pone il suo dissenso e richiama a gran voce la politica determinata, andando allo scontro aperto con i dirigenti di ArcelorMittal. Il grillino afferma di aver abolito l’immunità penale introdotta dal PD (per convincere il gruppo ad acquisire l’ Ilva n.d.r.) che tutelava i dirigenti sollevandoli da eventuali responsabilità da morti sul lavoro ovvero dai disastri ambientali.

E’ tutta una montatura, una fake news, ha tuonato sui noti social network che oramai delocalizzano sempre più il parlamento e l’attività promozionale di tutti i gruppi parlamentari moderni, ribadendo la falsità delle dichiarazioni provenienti da ArcelorMittal.