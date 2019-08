Nonostante la situazione disastrosa a Piazza Affari con il crollo di tutti gli indici derivante dalle moltissime vendite dopo la crisi manifesta dell’attuale esecutivo governativo Italiano con gli strali lanciati dal vice Premier Salvini, c’è un titolo che sta letteralmente volando, in controtendenza.

Il gruppo Atlantia, della famiglia Benetton, al momento si scambia a Milano a 23,99€ (+2,30%) e sin dalla mattinata aveva raggiunto il punto percentuale di aumento con gli scambi delle azioni che erano state superiori alla media.

Gli operatori, evidentemente, hanno correlato la fine anticipata dell’avventura di questo governo con lo stop alla revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l’Italia paventata dal vice Premier Di Maio dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova con la tragedia che ha colpito numerose famiglie italiane

Ieri sera si è raschiato il fondo del barile della politica italiana con il botta e risposta via social, oramai il nuovo parlamento, tra il Premier Giuseppe Conte ed il Ministro Matteo Salvini con oggetto l’attribuzione di responsabilità della crisi e Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture da sempre al centro delle invettive leghiste per il suo lavoro non percepito all’altezza, ha sentenziato sempre tramite facebook:”Se non revocheremo la concessione ad Autostrade per l’Italia (acronimo Aspi), sarà solo colpa di Salvini”.

Uno scambio di accuse che, sinceramente, ricorda tanto i tempi della gioventù, ma probabilmente i protagonisti si attendono un riscontro poi nel consenso tra la popolazione: sicuramente la politica italiana meriterebbe personalità molto più preparati e meno dipendenti dalle schermaglie social che lasciano il tempo che trovano, ma saranno gli elettori, visto che siamo in democrazia, a stabilirlo, sempre che la crisi sfoci nel voto anticipato (non è sicuro e potrebbe rientrare come accaduto anche in precedenza).

Gli analisti di Equita SIM, chiamati a valutare questo nuovo scenario per quanto concerne il gruppo Atlantia, di cui fa parte Aspi, hanno puntato l’indice anche sull’altro grande tema d’attualità, ovvero il salvataggio di Alitalia.

In una fase di tensione politica interna e di crisi, anche la trattativa per il salvataggio della compagnia di bandiera che ha come protagonista assoluto proprio Atlantia, potrebbe subire contraccolpi.

La compagnia che fa capo alla famiglia Benetton ha tutto l’interesse che Alitalia, premiata da poco come la compagnia più puntuale d’europa per quanto concerne i voli del 2019, continua ad operare perché il 30% del traffico degli Aeroporti di Roma (altra società del gruppo Atlantia che gestisce gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino) è proprio appannaggio del vettore italiano.

Gli analisti di Equita, però, ricordano come l’operazione per salvare Alitalia era leggibile anche nell’ottica di normalizzazione dei rapporti tesi con la maggioranza di governo rappresentata dagli esponenti del Movimento 5 Stelle: di certo questa crisi non determinerebbe quella causale come avente senso logico.

La crisi governativa allontanarebbe, continuano gli esperti, il rischio d’avvio dell’iter procedurale e la revoca delle concessioni autostradali, una procedura che abbisogna di un decreto a firma congiunta del Ministro delle Infrastrutture, proprio Toninelli, con quello dell’Economia e delle Finanze (il cosiddetto Ministro del Tesoro), attualmente Giovanni Tria. Anch’egli posto spesso sulla graticola dal leader leghista Salvini.