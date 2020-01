Dopo le dimissioni del Ministro Luigi Di Maio, leader del M5S e assoluto promotore della revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l’Italia, società del gruppo dei Benetton, Atlantia vola letteralmente a Piazza Affari, ma sullo sfondo ci sarebbe di più.

La scena politica italiana, in poco più di due anni, è mutata radicalmente: dapprima la fiducia degli italiani, l’ultima volta che si è votato, data in larga parte al M5S, ha consentito la costituzione di un Governo con i pentastellati e la Lega di Salvini con Conte scelto quale figura di garanzia, l’Avvocato di tutti noi, il garante per quanto riguarda l’attuazione di un programma sottoscritto dalle parti.





Dopo la scissione con la Lega e l’avvento del Partito Democratico e di quello Renziano, ora ciò che rimane del passato è solo Conte (bis), il quale probabilmente ha preso troppo sul serio la figura dell’Avvocato e rimane a capo di una coalizione oramai trascinata dalla sinistra vera e propria, con quel che rimane del M5S, oramai dismesso nell’angolino di una rivoluzione mai realmente iniziata.

Tutto questo scenario politico fa bene alla società dei Benetton che, forte del supporto di chi ora sta al potere (votato non si sa da chi, ma sono piccolezze in democrazia), sta pensando a una mossa tanto strategica quanto azzeccata, viste le ultime vicissitudini: la scissione della società Autostrade per l’Italia Spa dalla Holding.

Dopo il crollo del Ponte Morandi, la tragedia accaduta nell’agosto del 2018, ci sono ancora delle vittime e dei familiari che vorrebbero sapere come sia stato possibile permettere che in uno dei paesi più avanzati al mondo, accadesse quest’evento, ovvero se chi avrebbe dovuto sovrintendere abbia fatto tutto il possibile oppure no.

La scissione di ASPI, seppur non risolverà di certo i dubbi e le domande dei familiari che ancora attendono una risposta, dovrebbe essere uno step fondamentale nella trattativa dell’attuale esecutivo che richiede espressamente tale scelta strategica.

Azioni Atlantia: Rialzo Incredibile

Sulla scia di queste notizie, gli operatori di mercato hanno cominciato ad acquistare le azioni della Holding puntando sul rialzo futuro e sull’intendimento che tale scelta possa placare la decisione, sempre meno certa, di una revoca alle concessioni palesata da esponenti del M5S che ora piano piano sembrano sempre meno presenti.

Nella sola giornata di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, l’ultima seduta della settimana, le azioni di Atlantia hanno guadagnato un incredibile +3,19% chiudendo a quota 21,36€. Molto al di sopra dell’indice rispettivo di riferimento, quel FTSE Mib che oggi ha guadagnato +1,11% chiudendo sotto quota 24.000 punti (23.969,13).

Tutto a favore ovviamente di Atlantia, le cui azioni paiono aver preso una strada in salita senza alcuna oscillazione a rappresentare eventuali speculazioni ovvero strumentalizzazioni di sorta.

La exit di ASPI sarebbe ideale per agevolare l’uscita di Luciano Benetton e consentire alla società di ridisegnarsi e riorganizzarsi in modo da recepire nuovamente la fiducia della gente, non solo quella degli investitori che ragionano sui meri freddi numeri e sui bilanci, prima di altre cose.

Le Ipotesi

Secondo quanto emerge in via del tutto ipotetica, la società Autostrade per l’Italia, divenuta indipendente dalla holding, dovrebbe anche rivedere qualcosa dal punto di vista delle concessioni autostradali, ovvero del contratto di utilizzo delle strade italiane comprensivo lo sfruttamento economico delle tratte assegnate.

Tecnicamente, si parla della possibilità di una “concessione condivisa” in cui entrerebbero soggetti legati allo Stato anche per una sorta di garanzia collettiva: si parla della solita Cassa Depositi e Prestiti (acronimo CDP), ovvero F2i.

Se da un lato non è ancora stata messa la parola fine alla possibilità di una revoca, giorni fa lo stesso Premier Conte, sempre l’Avvocato degli Italiani, ha gettato acqua sul fuoco posticipando la decisione e gli ultimi accadimenti non sembrano far intendere la realizzazione della revoca stessa.

Se sommiamo le dichiarazioni del Premier, le dimissioni di Di Maio, le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria con M5S e PD a concorrere singolarmente contro le destre, di certo parrebbe difficile ritrovare nell’agenda governativa attuale, una simile scelta.

Mentre le vittime ancora attendono una spiegazione, ma non sarebbe la prima volta che tali domande rimangano senza risposta.