A partire da oggi, 18 febbraio 2020, aumenta il prezzo di alcune marche di sigarette e di tabacco. Vediamo quali sono le marche interessate.

Anche se non si tratta di un aumento esagerato, si tratta comunque di un aumento che a fine mese va ad incidere sul proprio portafogli. Il “danno” economico è ancora più pesante se si fa un conteggio di quante sigarette (o tabacco) si consumano durante l’arco di un intero anno.





In tanti casi l’aumento è stato di 20 centesimi, ossia 0,20€, per un pacchetto di sigarette da 20. Ricordiamo che questo aumento non ha nulla a che vedere con il possibile aumento del costo delle sigarette e del tabacco che l’Unione Europea vorrebbe apportare per disincentivarne il consumo.

Di seguito la lista delle marche di sigarette che hanno subito l’aumento ed il loro nuovo prezzo, già compreso dell’aumento.

821, bianca, blu, camouflage e rossa: 4,60 euro

Austin Blu e Red: 4,60 euro

Austin Verde: 4,70 euro

CHE e CHE Blanco: 4,80 euro

Chesterfield Blue 100’s, Blue KS, caps twice, Silver Blue, KS: 5 euro

Elyxir: 4,7 euro

Futura 4,8 euro

L&M classica e blu 5 euro

Marlboro 100s, BLUE line, Blue Advance, Fuse Beyond. Gold,: 5,90 euro

Marlboro GOLD pochet pack 4,90 euro

Marlboro Gold Touch: 5,60 euro

Merit 5,50 euro

Multifilter 5,90 euro

Muratti: 5,90 euro

Philip Morris classic SSL blue e rossa 5,90 euro

Philip Morris azure, blue, filter Kings, red, blue e rod 100’s, beige, white: 5,20 euro.

Se la marca non è presente in questa lista, significa che non ha subito alcun aumento.