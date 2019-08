Pessima notizia per tutti gli automobilisti che dovranno guardare ancora di più con un occhio di riguardo gli accadimenti politici in essere. Il Governo, infatti, avrebbe già elaborato, dopo gli incentivi per l’acquisto di auto in base ad emissioni e disincentivi sulle nuove vetture, una nuova misura ecologica.

In termini teorici un’ottima notizia, ma in termini pratici si tratta della possibilità di tassare ulteriormente il patrimonio degli italiani ed in particolar modo il possesso di autovetture vecchie, classificate come Euro 3 oppure inferiori.

Si tratta di moltissime automobili di proprietà, dato che il parco macchine italiano è molto lontano dalla turnazione che ci si attenderebbe, viste anche le difficoltà economiche in cui versa il paese, da anni.

Dopo la caduta del Governo la situazione è ancora in divenire, ma il nuovo esecutivo potrebbe apprezzare questa misura ideata ed elaborata probabilmente su spinta del Movimento 5 Stelle che ha giustamente a cuore la tutela e l’interesse ambientale.

Detto questo, la misura, così come sarebbe stata studiata, somiglia più ad una tassa patrimoniale sui beni mobili, in questo caso l’automobile e non una vera e propria misura di tutela per l’ambiente.

La fonte di questa notizia è assolutamente istituzionale, dato che il quotidiano Italia Oggi ha intervistato il vice Ministro dell’Economia del Governo uscente, al secolo Massimo Garavaglia. In base a quanto emerso nelll’intervista, i tecnici del ministero ancora guidato da Giovanni Tria, starebbero lavorando ad una serie di tasse gravanti sulle auto più vecchie.

Se la logica pregnante alla base dell’istituto sia la tutela dell’ambiente ovvero il reperimento di risorse fresce per riuscire ad evitare anche lo scatto delle clausole di salvaguardia e l’aumento dell’IVA questo non è dato da sapere e chiunque può farsi un’opinione al riguardo.

Secondo quanto detto da Garavaglia, allo studio (per ora di tale fase si tratta) si pensa all’introduzione di un superbollo gravante sui possessori dei veicoli più datati, quindi la maggior parte dei cittadini italiani. Nulla di nuovo, chiaramente perché ci si allineerebbe con quanto già fatto da altri paesi europei, ma il timing pare calzare a pennelle.

Un simile provvedimento costerebbe tantissimo alle famiglie italiane perché, come anticipato, in Italia il mercato secondario delle auto è molto più vivo di quello primario (auto nuove) e le automobili utilizzate sulle strade nostrane, statisticamente hanno:

Motori a benzina: 14 anni e 4 mesi di media.

Motori a diesel: 9 anni e 8 mesi di media.

Spesso queste auto, pur di proprietà, non percorrono grandi chilometri, ma sono detenute ed utilizzate dai proprietari solo in caso di necessità: non vengono sostituite perché non ci sono i soldi necessari e si tende a realizzare altre priorità.

Non sappiamo se Massimo Garavaglia, esponente del partito Lega di Salvini, stia speculando sul nuovo assetto di Governo M5S-PD per screditarne l’attività e minarne il futuro. Di certo, il tempo ci dirà se ci sono veramente le basi di un simile provvedimento che metterebbe ancora più in ginocchio il budget e la situazione economica delle famiglie italiane.

Chissà che magari anche il proprietario dell’auto posta ad immagine dell’articolo non debba pagare il superbollo!