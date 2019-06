Arrivano le vacanze e probabilmente arriveranno anche gli aumenti dei pedaggi che andranno puntualmente a colpire chi vuole dedicarsi una vacanza.

Lo scorso 1 gennaio il MIT, Ministero dei Trasporti, aveva chiesto ed ottenuto il congelamento dei pedaggi da parte di Autostrade per l’Italia. L’accordo sta per scadere e ci si aspetta aumenti che potrebbero arrivare fino al 19%.

Ad ottobre Autostrade per l’Italia aveva rincarato i pedaggi dello 0,8%. Poi l’accordo con il MIT non ha portato ad ulteriori rincari sino ad oggi.

A partire dal 1° luglio potrebbero però arrivare degli aumenti che, come nel caso della Strada dei Parchi, potrebbero far aumentare il costo del pedaggio fino al 19%.

La Strada dei Parchi è un tratto dell’autostrada che collega Roma all’Abruzzo. Un aumento di questo tipo potrebbe costare molto non solo a chi desidera concedersi una vacanza, ma soprattutto ai viaggiatori pendolari che per lavoro sono costretti a frequentare spesso quella tratta.

In una situazione simile si trovano anche le Tangenziali di Milano che vedono lo stop ai rincari in scadenza. Qui probabilmente vedremo un aumento del 2,64% del costo del pedaggio.

Al momento Autostrade per l’Italia non ha comunicato nessuna proroga sul blocco delle tariffe, aspetteremo le prossime settimane per vedere se effettivamente ci saranno o meno le stangate ipotizzate a partire dal mese di luglio.