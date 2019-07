Chi si attendeva un’assemblea dei soci infuocata, sicuramente sarà deluso da quanto emerso dopo la fine di una lunga ed estenuante trattativa che, fondamentalmente, non sembra aver dato un vero e proprio slancio, ma staremo a vedere.

I soci avrebbero deciso di dare ancora fiducia al presidente Jacobini, al centro delle inchieste per il dissesto finanziario della Banca Popolare di Bari, sotto la lente d’ingrandimento da parte di Bankitalia. Le teste cadute sono quelle dei consiglieri, ossia dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, dopo l’assemblea odierna, è così composto:

Marco Jacobini (Presidente)

(Presidente) Vincenzo De Bustis Figarola (cooptato e poi eletto).

(cooptato e poi eletto). Gianvito Giannelli (cooptato e poi eletto).

(cooptato e poi eletto). Francesco Pignataro (riconfermato).

(riconfermato). Giulio Codacci Pisanelli (nuovo).

(nuovo). Patrizia Michela Giangualano (nuovo).

(nuovo). Francesco Ago (nuovo).

(nuovo). Francesco Venturelli (Consigliere).

(Consigliere). Paolo Nitti (Consigliere).

(Consigliere). Gianfranco Viesti (Consigliere).

Questi soggetti sono subentrati ed hanno sostituito:

Modestino Di Taranto.

Luca Montrone.

Francesco Giovanni Viti.

L’assemblea dei soci ha anche contestualmente approvato il bilancio 2018 quasi all’unanimità, nonostante le perdite di 420,16 milioni di euro in un solo anno che hanno cagionato una riduzione del 54% del patrimonio netto danneggiando soprattutto i piccoli azionisti. Sugli oltre 2000 presenti, solo poche decine i voti contrari all’approvazione, forse convinti di un piano di rilancio dell’istituto nei prossimi anni.

Proprio per recuperare le perdite, il Consiglio di Amministrazione ha messo in moto iniziative, tattiche e step futuri leggibili nella nota sul bilancio di esercizio, coerentemente al Piano Industriale 2019-2023 approvato a gennaio 2019. In tale ottica, le operazioni principali da realizzare entro la fine dell’anno sono due:

“Cartolarizzazione sintetica tranched covered sui portafogli di crediti in bonis” (i crediti considerati solvibili).

(i crediti considerati solvibili). “Cessione della quota detenuta nella Cassa di Risparmio di Orvieto”. Banca Popolare di Bari lascerà il controllo della Cassa.

Jacobini ha espresso ottimismo, entusiasmo e fiducia rilanciando al futuro l’attività della banca ed è stato perentorio sulla possibilità di sue dimissioni, rimandando la cosa al mittente. Jacobini ha sottolineato il lavoro duro che aspetta i consiglieri nuovi e quelli riconfermati al CdA. Banca Popolare di Bari è strategicamente importante per tutto il sud ed è fondamentale continui a vivere per i dipendenti, per i clienti e per i soci, ha chiosato il Presidente. D’altronde, l’attività dell’istituto e la presenza territoriale nelle regioni come la Puglia, l’Abruzzo, la Basilicata e la Campagnia è fondamentale perché nascino imprese e progetti imprenditoriali.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, dato che il Governo spinge l’istituto ad un’attività di aggregazione ed ha elaborato l’emendamento “Salva Bari” anche a tal scopo.