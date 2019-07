Tra i beni rifugio l’oro è sicuramente il re tra le preferenze degli investitori, mentre gli altri solitamente seguono a ruota solo in casi particolari: dopo il metallo giallo, anche quello grigio, l’argento, sembra essere obiettivo degli speculatori. Il metallo nobile ha raggiunto livelli superiori ai 1.400$ l’oncia, il massimo prezzo da sei anni a questa parte, mentre l’argento restava ancora sotto traccia. Almeno fino ad ora.

Da tempo, anche il valore dell’argento ha raggiunto un livello record, un prezzo che non toccava da giugno 2018, più di un anno fa. Dal valore minimo registrato a maggio 2019, il balzo è stato repentino: +15%.

Ieri entrambi i metalli nobili hanno avuto un lieve calo (circa l’1%), dopo i dati macroeconomici pubblicati negli USA estremamente positivi e la possibilità che sia la Fed, sia la BCE non taglino i tassi d’interesse. Le ultime dichiarazioni sia del Governatore Mario Draghi, sia di Jerome Powell, nonostante le pressioni del Presidente Donald Trump, non hanno accontentato chi desiderava un’azione preventiva forte in termini di politica monetaria.

L’argento è rimasto comunque ad un buon valore, sopra i 16 dollari l’oncia e la tendenza, secondo gli analisti, è comunque vista verso l’alto: il calo è giustificato solo da prese di beneficio speculative, ossia vendite per ottenere guadagni facili nel breve periodo.

L’argento, oltre ad essere un metallo prezioso molto gradevole alla vista ed esteticamente piacevole, ha anche diversi impieghi in vari settori industriali: un rallentamento congiunturale dovrebbe sottintendere un’influenza negativa, ma gli addetti ai lavori pensano proprio il contrario perché il differenziale con l’oro è molto alto.

Il cosiddetto “gold-silver ratio”, ossia il rapporto tra il prezzo dell’oro e quello dell’argento, si è spinto ad inizio luglio ad una quota quasi vicina a 100 (94), molto dissimile e sopravvalutata rispetto la media pluriennale consolidata, vicina a 63.

La Banca Tedesca Commerzbank pensa, dunque, che alla luce delle performance dell’oro e di prossimi rialzi, anche l’argento seguiterà lo stesso trend, conformandosi al gold-silver ratio ottimale. Gli analisti della banca hanno alzato il target prize sull’argento, da 16,50$ a 18 dollari entro la fine del 2019.

Gli Edge Funds stanno via via seguendo questa prospettiva e scommettono su un trrend rialzista per quanto concerne l’argento: a tal fine si sono posizionati al rialzo nel Comex (Commodities Exchange) puntando su prezzi futuri alti, viceversa dalle posizioni mantenute in prevalenza prima del rialzo dell’oro, quelle corte, ossia al ribasso.

C’è un boom di acquisto sui prodotti ETF (Exchange-traded Fund) legati ai metalli preziosi, con flussi superiori a 1.900 tonnellate a luglio, quattro volte superiori rispetto a giugno, quando erano già in crescita esponenziale. Questi fondi di investimento sono eterogenei e molto diversificati per ridurre il rischio e massimizzare il rendimento e solitamente sono categorizzati per tematiche.