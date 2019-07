Credereste che quei materiali visti nell’immagine possano diventare plastica? Ebbene, a Bologna ci credono grazie al progetto Bio-On.

Bio-On ha chiuso la seduta odierna con un tracollo del prezzo del titolo quotato a Piazza Affari. L’azienda bolognese, presente nel listino dal 2014 e attiva nel settore delle biotecnologie, ha subito replicato alle accuse lanciate da Quintessential Capital Management in un suo report di cui abbiamo parlato e visto anche un video esplicativo.

Il Fondo che ha sede a New York, a suo dire, è specializzato nello smascherare truffe, frodi e situazioni poco trasparenti riferibili alle società quotate: nel suo report ha sollevato numerosi dubbi sulla tecnologia adoperata da Bio-On, sulle collaborazioni annunciate in questi anni ed osservato alcune criticità presenti all’interno dei bilanci pubblici. Per sua stessa ammissione, Quintessential ha un interesse economico solido affinché il titolo di Bio-On crolli e forse è proprio questo il punto. O forse no.

Bio-On ha smentito, tramite il responsabile delle relazioni pubbliche, tutti gli addebiti e le dichiarazioni inerenti comportamenti scorretti e fraudolenti da parte del management, rispedendo la palla al mittente. In queste ore l’azienda sta valutando, insieme ad un pool di legali, se agire o meno contro Quintessential e se ci sono i presupposti per un’azione legale risarcitoria ovvero il richiamo al reato di turbativa di mercato con dichiarazioni mendaci e pretestuose fatte ad hoc da fondi speculativi quale Quintessential sembra essere. Nel disclaimer stesso, il fondo ha sottolineato l’interesse diretto affinché il titolo crollasse ed ha ottenuto il risultato sperato: se pratica di marketing ai limiti del possibile o reato starà alle autorità definirlo.

La società bolognese ha anche replicato alle foto documentate sull’impianto produttivo che sarebbe ancora un cantiere, affermando che la produzione di PHA (poliidrossialcanoati) è già attiva e operativa. L’impianto è centrale nel business affinché i bio-polimeri diventino uno standard e non solo un vezzo nel mercato: questa è la mission aziendale molto green.

I dati descritti nel bilancio 2018 sono tutti veri e non oggetto di manipolazione, continua il comunicato, ricordando al fondo che questo documento è stato certificato da una società di revisione terza, la E&Y, senza apporre né riserve, né rilievo alcuno. In ogni caso Bio-On sta preparando un documento esaustivo per approfondire meglio la questione, in ottica anche reputazionale.

La questione è molto probante anche perché il sentiment dei cittadini su un tema così caldo come i prodotti biocompatibili è in questo momento molto alto. Bio-On ha un progetto ambizioso ed importante: offrire al mercato soluzioni innovative per produrre bioplastiche sostituendo quelle inquinantii, ad esempio il PVC.

Il materiale utilizzato è in gran parte biodegradabile. La materia prima con cui si realizzano queste bioplastica deriva da:

Canna o barbabietola da zucchero.

Scarti del biodiesel come il Glicerolo grezzo.

Scarti derivanti dalla lavorazione delle patate.

Oli di frittura esausti.

L’economia circolare all’ennesima potenza per un ecosistema biocompatibile e sostenibile nel tempo.