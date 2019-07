L’allenatore del Bologna calcio, Sinisa Mihajlovic, non ha raggiunto la squadra in ritiro a Castelrotto, nella regione Trentino Alto Adige, dove ha luogo la preparazione estiva della squadra militante in serie A.

Sono momenti d’ansia per il serbo che avrebbe ufficialmente manifestato un problema di salute comunicando ai media ed ai giornalisti una situazione febbricitante a tal proposito. In realtà il tecnico starebbe affrontando un iter diagnostico al fine di comprendere, attraverso indagini e test specifici, un ipotetico problema di salute.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, né ci sentiamo in alcun modo di speculare sulla salute delle persone, soprattutto di un grandissimo combattente come Sinisa Mihajlovic, ma dai rumors emerge un certo scetticismo sul fatto che riuscirà ad allenare il Bologna nel prossimo campionato di calcio di serie A.

Questo perché la situazione di salute dovrebbe richiedere tempo e forza per la sua soluzione. Nel pomeriggio, i protagonisti chiariranno il futuro del tecnico e del Bologna, mediante una conferenza stampa.

Attendendo le affermazioni del tecnico o di un portavoce, ci sentiamo in dovere di augurare un grosso in bocca al lupo a Sinisa Mihajlovic perché la salute viene prima di tutto ed è un tema molto sensibile.

Nella passata stagione 2018/2019, il tecnico, dopo essere subentrato a Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna, a gennaio, ha contribuito massicciamente alla salvezza della squadra prendendola da una situazione non proprio edificante. Grazie alla sua sua caparbietà ed alla sua arguzia tattica, Sinisa ha dato un’identità maggiore ai giocatori e reso efficace un impianto tecnico-tattico sul quale comunque Inzaghi aveva lavorato abbastanza bene.