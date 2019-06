Da tempo immemore il problema della crescita demografica in Italia è un fardello per l’intera nazione, con una natalità prossima alla zero e composta principalmente da famiglie immigrate. L’Italia è uno dei paesi più vecchi del mondo, con un’età media inferiore solo ad un paio di nazioni in tutto il globo.

Se, da un lato, è un numero di cui aver conto ed essere fieri, visto il livello di benessere presente e necessario in Italia, nonché un sistema sanitario ottimo e una prevenzione comunque efficace, l’altra faccia della medaglia non è così rosea.

Una crescita zero, se non negativa, non produce nuove leve, né nuova creatività, né nuova spinta propulsiva. Inoltre la cultura italiana è destinata a sparire sotto i colpi di un flusso migratorio di certo più importante della stessa natalità interna.

Le cause di questa situazione sono variegate, dalla crisi economica, al nuovo ruolo della donna, sempre più in carriera e meno mamma, sia riscontrabili forse in un individualismo che da un lato appare come necessario per proteggere i nuovi nascituri in una realtà non certo ricca di opportunità, ma dall’altro si configura come mera pratica egoistica perché un bambino richiede responsabilità.

I Governi che si sono succeduti hanno cercato di spingere il dato sulla natalità verso l’altro conducendo politiche fiscali, bonus e iniziative di welfare in tutti questi anni. Ogni anno, in media, lo Stato Italiano spende circa 23 miliardi di euro che, rispetto alla manovra dei 4 che l’Europa ci intima per sfuggire alla procedura di infrazione, sembrano davvero pochi.

Nonostante l’adozione di queste misure, nulla è cambiato, la natalità è ai minimi termini e il fenomeno sociale di una famiglia allargata, aperta, individuale etc. non incide di certo positivamente sulla crescita. Questa cifra, molto importante, è solo sufficiente a non aggravare ulteriormente una situazione che appare irreversibile.

Il Ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana ha depositato in questi giorni un Disegno di Legge che cerca di riorganizzare tutte queste misure così frammentate e spesso senza una strategia univoca. Si vorrebbe creare un Pacchetto Famiglia, per superare il Bonus Bebè, riconoscendo ai nuclei familiari con bambini e indice ISEE inferiore a 50.000€ un assegno unico di 200-300€ mensili. Semplicemente.

Il beneficio inizierebbe durante la fase di gestazione della Donna, al settimo mese e durerebbe fino al compimento del 18° anno di età del bambino: una vera e propria rendita.

Naturalmente, a fronte di questo unicum, alcune misure presenti sarebbero sostituite da questa misura. Nel dettaglio sparirebbero:

Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) istituiti con legge 153/1988. La platea degli attuali beneficiari è più di quattro milioni e incidono sulla spesa pubblica per 4,2 miliardi di euro l’anno.

istituiti con legge 153/1988. La platea degli attuali beneficiari è più di quattro milioni e incidono sulla spesa pubblica per 4,2 miliardi di euro l’anno. Bonus Mamma Domani di 800€ istituito nel 2017 e che fino ad oggi è costato allo Stato 768,6 milioni di euro.

di 800€ istituito nel 2017 e che fino ad oggi è costato allo Stato 768,6 milioni di euro. Detrazioni fiscali per figli a carico e le spese per attività sportive e istruzione dei ragazzi.

per figli a carico e le spese per attività sportive e istruzione dei ragazzi. Bonus Nido e Bonus Bebé. Recentemente aumentati di valore, prevedendo una maggiorazione del 20% per il secondo figlio, proprio a cercare di incentivare la natalità.

Come si può facilmente dedurre, occorrerà capire sia l’effetto desiderato da un simile disegno di legge, sia l’impatto sulla spesa pubblica, perché potrebbe apparire solamente un tentativo per ridurre la spesa dello Stato in una sorta di Spending Review, oltre a “costare” e gravare paradossalmente di più sulla famiglia, visto il taglio delle detrazioni spettanti e gli assegni familiari.

In ogni caso, la politica per la famiglia è una priorità dell’agenda di Governo e Di Maio lo ha ribadito quando ha proposto di destinare i fondi rimasti da quelli previsti e impegnati per il sostegno del Reddito di Cittadinanza, alle politiche per le famiglie.

E’ stato, purtroppo, invece accantonato l’emendamento previsto nel Decreto Legge denominato “Crescita”, in cui si chiedeva di inserire una detrazione del 19% sugli acquisti dei prodotti per la prima infanzia (pannolini, latte, etc.), solitamente molto cari e dispendiosi.

In parallelo si è proposta una soluzione legislativa simile che farebbe leva su un assegno unico affiancato ad una dote per la prima infanzia: l’iniziativa sarà discussa in Commissione Affari Sociali e sapremo se avrà un seguito solo nei prossimi mesi.

Purtroppo la crisi, le tensioni internazionali e la volontà ostica di un Europa di burocrati oramai a fine mandato contro il nostro paese, non ci consente di reperire le somme e le risorse destinabili alle famiglie italiane.

Il maggior peso di Salvini dopo le elezioni europee, ha inciso sull’agenda di Governo, facendo passare in secondo piano queste misure, in ragione della Flat Tax, tanto desiderata dal Ministro dell’Interno.