Porterà Nuove Assunzioni? Si spera proprio di si, è questo l’obiettivo del Bonus Sud, riconfermato anche per il prossimo anno con la Legge di Bilancio 2020. Vediamo cos’è e come funziona.

Cos’è

Il Bonus Sud 2020, come quello per l’anno attualmente in corso è un bonus che permette alle aziende del Sud Italia di assumere nuovi dipendenti con degli sgravi contributivi.

Le Regioni interessate dal Bonus Sud sono quelle del Mezzogiorno ossia la Puglia, la Campania, la Basilicata, il Molise, l’Abruzzo e le Isole Sicilia e Sardegna.

Come Funziona

Il datore di lavoro potrà assumere nuovi dipendenti alle seguenti condizioni contributive:

Nessun Contributo da pagare per il Primo Anno

Pagamento del 50% dei Contributi per il Secondo ed il Terzo Anno.

Durante il primo anno di assunzione, gli sgravi contributivi non potranno essere superiori a 8.060€.

Requisiti

Le condizioni di cui sopra, cioè gli sgravi contributivi previsti dal Bonus Sud, non valgono per ogni tipo di assunzione.

E’ infatti necessario che vengano rispettati determinati requisiti.

Per quello che riguarda l’età, potranno essere assunti con gli sgravi fiscali tutti i lavoratori con un’età compresa tra i 16 ed i 34 anni. Oppure tutti i lavoratori con almeno 35 anni di età che non hanno un lavoro retribuito in maniera regolare da almeno 6 mesi.

Per quello che riguarda il tipo di contratto, l’assunzione dovrà prevedere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un contratto di apprendistato.

Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato durante il 2020, tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre.

Come Fare Domanda

Per poter richiedere il Bonus sarà necessario attendere il decreto ANPAL. Successivamente gli interessati potranno effettuare la domanda per ottenere gli sgravi contributivi.