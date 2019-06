Marco Borriello è sempre stato un personaggio poliedrico, attaccante e bomber di razza, ha calcato i campi di serie A vestendo moltissime maglie, da quella della Spal, del Genoa, del Cagliari, del Milan, finanche della Juventus, campione d’Italia da ben otto anni di fila.

In carriera ha collezionato ben 445 presenze tra serie A, Premier e terza serie del campionato spagnolo, siglando ben 127 reti, sinonimo di capacità balistiche non comuni.

Borriello, però, non è stato solo un ottimo calciatore, ma ha anche partecipato a un reality come l’Isola dei Famosi ed è stato coinvolto nel sexygate che ha reso famosa Belen Rodriguez, al tempo sua compagna di vita.

La sua ultima trovata è stata quella di lasciare la Spal, squadra di Ferrara, dopo averla salvata ed andare a “svernare” nel campionato spagnolo in una squadra di terza categoria appartenente a una città solitamente affiancata alla movida notturna e al divertimento: Ibiza. L’anno passato, insomma, Borriello ha unito l’utile al dilettevole, dicendosi felice della scelta di abbandonare l’Italia e di avventurarsi in questo nuovo mondo che, di fatto, conosceva per frequentazioni estive con gli amici calciatori.

Ora, per Marco, pare essere il tempo di aprire un nuovo capitolo della propria vita, certamente foriera di eventi e vicissitudini: ha deciso di diventare imprenditore. Da alcune settimane, infatti, si parla di un suo interessamento nei confronti dell’americana Helbiz, società fondata nel 2017 che vende monopattini elettrici per sostituire gli attuali metodi di mobilità.

Come spesso accade nei tempi moderni, Marco Borriello ha sfruttato i social network, in questo caso, Instagram, per stuzzicare i suoi followers e dare inizio al tam tam mediatico relativo alla sua ultima trovata, ossia quella di affermarsi e di partecipare attivamente al mondo delle start up operanti nell’economia “green”, il cui business è orientato a eliminare o ridurre comunque l’inquinamento globale.

Borriello ci ha tenuto a precisare che, da tempo, sta valutando, insieme a uno staff di professionisti cui si è rivolto, l’opportunità d’investire nel progetto di Helbiz, credendo nel business plan di questa start up, divenendo, di fatto, un imprenditore, o per utilizzare il neologismo startupparo, un “business angel”.

Per Marco si aprono le porte dell’imprenditoria, dopo aver avuto a che fare con le porte del campo di calcio.