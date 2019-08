Hong Kong è un paese nel quale le protesta e le rivolte dilagono da più di due mesi (ben 11 settimane). Una movimentazione da parte dell’autonomia locale e dei cittadini contro possibili cambiamenti da parte del sovranismo cinese prima della scadenza del trattato sottoscritto che sta danneggiando tutta l’economia dell’ex colonia britannica, nonché il settore finanziario.

Le banche e le istituzioni, infatti, hanno lanciato un accorato appello perché la popolazione fermi queste agitazioni che tanto stanno lacerando il già precario equilibrio del paese.

Dal punto di vista borsistico, Hong Kong mirava a rialzare la testa dopo un passato travagliato e voleva attirare nuovi capitali e riguadagnare la reputazione che aveva nel passato tra gli operatori internazionali di mercato, ma questo non sta accadendo, anche a causa della tensione interna.

Hong Kong ha dovuto incassare il rinvio dell’IPO (Initial Pubblng Offering) del colosso operante nell’ecommerce, il cinese Alibaba, e le quotazioni dei listini sono tornate ai minimi dai tempi della crisi globale, indietro di dieci anni.

Il principale indice della borsa di Hong Kong, l’Hang Seng, risulta ancora inferiore di meno 13% rispetto al massimo registrato ad aprile, uno tra i peggiori rendimenti tra le borse del mondo, se escludiamo il disastro che sta accadendo in Argentina.

Alcune grandi società operanti nel settore immobiliare, stanno posticipando le loro attività e gli investimenti come accaduto con Alibaba. CK Asset Holdings Ltd che fa capo al tycoon Li Ka Shing, dopo aver visto scendere le proprie azioni ai valori minimo del gennaio 2017 (più di due anni fa), ha rinviato un progetto di costruzione residenziale di lusso. Al contempo, la stessa società sta investendo i propri soldi all’estero ed avrebbe investito circa 3,3 miliardi di dollari per acquisire i pub della catena Greene King Plc in United Kingdom.

Come anticipato, la guerra commerciale sinostatunitense ed i disordini locali, hanno colpito direttamente il mattone: il mercato immobiliare, così come quello alberghiero e le vendite al dettaglio, sono calate, come il turismo. Alcune aziende come HSBC Holdings Plc e BOC Hong Kong Holdings Ltd hanno perso circa il 9% e la tendenza non sembra volere cambiare, visto che gli investitori locali, preoccupati dalla fuga di capitali, praticano politiche ribassiste.

La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti con il Paese del Dragone che sta sempre più svalutando lo Yuan (sopra la soglia dei 7 dollari per la prima volta dal 2008), onoltre, incide ancor più negativamente sulla borsa di Hong Kong. Le aziende quotate sotto l’indice Hang Seng possiedono mediamente un fatturato che dipende per il 64% dalle entrate derivanti dalla terraferma (ossia la Cina) e solo per il 22% da quelle sul mercato locale (Fonte Morgan Stanley). Tutto questo abbassa i profitti per le imprese che soffrono questa situazione.

Un cartello di banche con a capo HSBC ha acquistato pagine di quotidiani, giornali e utilizzati tutti i servizi mediatici disponibili per l’accorato appello alla popolazione chiedendo una tregua alle violenze ed una soluzione pacifica ai problemi.

HSBC è particolarmente coinvolta dalle agitazioni perché i suoi profitti derivano quasi totalmente dall’area asiatica (50% da Hong Kong) e questo crollo interno inciderà sulle strategie della banca che potrebbe diversificare il proprio portafoglio: una possibilità è quella di acquistare le attività di Aviva, società britannica operante nel mercato assicurativo nel continente asiatico.

Se la situazione non dovesse cambiare o addirittura degenerasse, i titoli azionari quotati ad Hong Kong vedranno i rendimenti trimestrali peggiori registrati dal 2015: molto difficilmente gli utili conseguiti dalle società stesse riusciranno ad alzare le quotazioni.

Se, da una parte, le aziende di Hong Kong perdono utili a causa della svalutazione dello yuan, il rallentamento della crescita economica del paese, subissato da 11 settimane di protesta consecutive, rende difficile qualsiasi operazione e incide negativamente anche sui titoli più radicati sul territorio, come le utilities: le azioni di China Gas Co., ad esempio, sono scese di -5,3%.

I disordini in mezzo alle strade, inoltre, non incentivano il flusso di persone che alimenta le attività presenti in luogo, le strutture ricettive e quelle operanti nel segmento della ristorazione, ad esempio: la gente preferisce restare a casa al sicuro piuttosto che scendere in piazza e trovarsi in mezzo ad una folla furente.

La compagnia aerea Cathay Pacific Airways Ltd, di cui abbiamo parlato in un recente articolo, ha rilevato un impatto negativo significativo sulle entrate nel mese di agosto, visto anche il blocco dei manifestanti che hanno preso d’assalto e congestionato l’aeroporto di Honu Kong mediante vari sit-in di protesta.

La compagnia aerea cinese sta subendo un crollo del traffico commerciale anche perché alcuni dipendenti, piloti e personale di bordo, hanno aderato alle proteste locali, nonostante le minacce di licenziamento e gli avvisi provenienti dalla Cina perché i simpatizzanti dei ribelli non entrassero nello spazio aereo cinese, nemmeno i piloti.

Con buona pace degli affari.