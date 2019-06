Seduta molto inerte quella di oggi a Piazza Affari, in attesa delle decisioni e delle notizie che poi giungeranno da oltreoceano. In serata, infatti, il Governatore della Federal Reserve Powell dovrebbe comunicare al mondo la linea strategica e la politica monetaria degli Stati Uniti, nell’ambito dell’istituto indipendente cui presiede.

Gli investitori danno per sicuri i tagli sugli interessi richiesti dal Presidente Trump che ha messo con le spalle al muro Powell e starebbe minacciando di trovare un modo per rimuoverlo, se non dovesse “ubbidire” al suo diktat, avallando la guerra commerciale messa in modo da Donald contro la Cina e, dopo le dichiarazioni di Draghi, anche contro l’Europa.

Dalle ultime news, invece, parrebbe aver vinto la linea intelligente da parte di Powell con i tassi della Fed mantenuti inalterati(per ora): sarà interessante vedere come replicherà e reagirà il Tycoon a questa notizia, per lui infausta.

Le Borse europee hanno comunque chiuso con valori contrastanti, con Milano che strappa un buon valore positivo. Segnatamente, questa è stata la situazione alla chiusura delle trattative a Piazza Affari:

FTSE Mib +0,41%.

FTSE Italia All Share +0,40%.

FTSE Italia Mid Cap +0,33%.

FTSE Italia Star -0,02%.

Per quanto concerne il parametro di riferimento delle principali piazze europee, abbiamo avuto segnatamente questo trend:

Londra +0,53%.

Francoforte -0,19%.

Parigi +0,16%.

La borsa di New York, oltreoceano ha chiuso in lieve rialzo. Wall Street ha registrato alla chiusura delle borse europee un Dow Jones +0,16% e un Nasdaq +0,02%, tutti in attesa della delibera Fed che, finalmente è arrivata. Domani si presagisce una giornata infuocata su tutte le piazze.

Nel comparto dei singoli titoli, un paventato accordo tra Vivendi, esclusa dal CdA di Mediaset e il Fondo Elliott, conosciuto ai più per essere il proprietario della squadra calcistica Milan, finalizzato a riequilibrare la rappresentanza nel CdA di Tim, fa schizzare il titolo che viene sospeso.

Lo spread tra BTP e Bund si attesta a 241 a -0,94%, in calo, dopo essere giunto anche a 237 con il rendimento dei titoli del Tesoro a scadenza decennale pari a 2,1%, grazie alle dichiarazioni e al manifesto sugli accadimenti futuri di Mario Draghi a Sintra.

Il Governatore della BCE non ha escluso l’utilizzo di qualsiasi misura a disposizione della Banca Centrale per far crescere l’economia nella zona Euro, se le condizioni dovessero essere negative, compreso un ulteriore taglio dei tassi di interesse: la qual cosa ha scatenato l’ira di Trump che ha accusato l’Europa di concorrenza sleale, temendo un deprezzamento della valuta d’oltreoceano.

Oggi l’euro chiude sopra 1,12$, a 1,1217$, in crescita, quindi l’effetto delle dichiarazioni di Draghi pare essersi già sopito, ovvero sempre attendendo le strategie FED e le stesse misure attuate e non solo paventate. Contro lo yen, l’euro vale 121,54 yen e il rapporto tra la valuta statunitense e quella giapponese segna 108,35.

In Asia la situazione è invece molto positiva, con le borse che hanno letteralmente volato, puntando su un possibile accordo tra Usa e Cina e la fine della tensione: Trump si dovrebbe incontrare infatti con il presidente cinese durante il prossimo G20 per parlare di questa possibilità. Sinteticamente le borse asiatiche hanno chiuso:

Tokyo +1,72%.

Hong Kong +2,33%.

Shangai +0,96%.

Dopo il terremoto recente accaduto nella costa nord-over del Giappone, fortunatamente senza il rischio Tsunami, ci si può attendere un contraccolpo sui titoli legati al settore delle costruzioni.

L’analisi della variabili macroeconomiche, vede una flessione dei prezzi alla produzione in Germania (-0,1%) , mentre il valore su base annua resta più che positivo (+1,9%), ma lontano comunque dalle attese per quanto concerne entrambi i dati rilevati (rispettivamente ci si aspettava +0,2% e +2,1% su base annua).

L’istituto nazionale di statistica italiano registra una bilancia commerciale in crescita per entrambi i flussi, sia le importazioni (+0,9%), sia per le esportazioni (+0,3%) sui 12 mesi. Il surplus commerciale scende in assoluto di 101 milioni di euro (da +2.985 milioni ad aprile 2018 a +2.885 milioni ad aprile 2019).

I dati emersi dal rapporto trimestrale registrano occupazione in aumento +0,6% grazie a 207.000 contratti stabili in più. Sempre sulla bilancia commerciale, l’export cresce in termini assoluti, ma cala rispetto ad alcune aree geografiche di valore strategico. L’export in Giappone scende di -7,8% nel mese di maggio rispetto a 12 mesi prima e -2,4% in confronto ad aprile. Su questo dato incidono le tensioni internazionali in atto e 10 giorni di feste nipponiche legate alla nomina e all’insediamento del nuovo Imperatore, figura sempre di un certo rilievo per la cultura nipponica. Per lo stesso primo motivo, cala l’export verso tutta l’Asia (-12%) e verso la Cina (-10%) . Rispetto ad aprile, l’aggregato delle importazioni vede una contrazione di -1,5%.

Per quanto concerne il greggio, abbiamo un dato in crescita, dopo che sono emerse le informazioni riguardo le scorte petrolifere statunitensi, migliori del previsto. Al Nymex il contratto a luglio è salito di +0,7% attestandosi a 54,26$ al barile dai 53,48$ prima dell’uscita dei dati.

Le scorte settimanali, infatti, sono scese di 3,1 milioni di barili in modo superiore al dato stimato di un taglio di 1,6 milioni.