Dopo le recenti dimissioni del Primo Ministro Theresa May, a Downing Street non si respira un’aria di certo positiva. Nonostante la visita del Presidente USA Donald Trump, malgrado la visita alla Regina (con gaffe annessa n.d.r.) e le dichiarazioni di un patto economico tra USA e Regno Unito dopo che questi sarà uscito dall’Unione Europea, i parametri macroeconomici del paese che fu anche impero, delude le aspettative degli investitori.

Ad aprile il Prodotto Interno Lordo del paese vede un -0,4% rispetto al mese di marzo, in linea con le previsioni come segno, ma di tre decimi di punto peggiore rispetto alle attese (-0,1%).

L’inghilterra è un paese dedito soprattutto al settore terziario, ai servizi e alla finanza, ma ha una bella fetta di prodotto derivante da attività manifatturiera anch’esso: purtroppo la produzione manifatturiera ad aprile perde -3,9% rispetto a marzo e in netto peggioramento sul valore atteso del -1,4%. Nel mese precedente, quello di marzo, si era avuta una crescita del +0,9% rispetto a febbraio. Su base annua (aprile 2018), l’indice subisce un calo dello 0,8%, deludendo la crescita prevista del 2% e in netto distacco dal precedente valore rilevato che mostrava una crescita del 2,6%.

Anche la produzione industriale cala di -2,7% rispetto ad aprile, in peggioramento rispetto al dato previsto di -1%. Anche questo dato si discosta di molto da quello registrato precedentemente nel mese di marzo che aveva mostrato una crescita di +0,7%. Su base annua(riferendoci ad aprile 2018), appare evidente il segno negativo di un -1%, che ha assolutamente reso non valide le analisi preventive da parte degli esperti del settore che si aspettavano, invece, una crescita di +0,9% e in netta inversione di tendenza rispetto alla precedente rilevazione di +1,3%.

Da quanto traspare, la nuova direzione politica e le elezioni europee che hanno condotto al potere il partito fautore e portatore della Brexit radicale non ha di certo fatto bene all’economia del Regno Unito e la fuga dei capitali sta incidendo anche sull’economia reale.