Da Brindisi nella regione Calabria, suona forte l’allarme della dottoressa Livia Antonucci, esponente di Forza Italia sul diritto alla salute per le donne. Da gennaio, infatti, nel territorio non sarà più possibile scegliere il parto indolore, ossia ricorrere alla famosa soluzione epidurale.

Come estratto dall’antico testamento, in cui si imputava alla donna di partorire con dolore, il Governatore della Puglia, secondo l’esponente politico avverso, non sembra rendersi conto della grave inadempienza cui va incontro il servizio sanitario regionale se non si prenderanno provvedimenti.

La partoanelgesia, così è tecnicamente chiamata, è un diritto della donna che non può essere precluso: finora il trattamento farmacologico nella zona del brindisino era stato garantito dalla clinica privata Salus, ma da gennaio questa chiuderà il reparto di ostetricia a seguito di legittime razioni aziendali e questo si ripercuoterà su tutto il territorio e sulla possibilità di ricorrere al parto indolore.

La partoanelgesia, continua la Antonucci, è una prestazione inserita nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza (acronimo LEA) sia con il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 23 aprile del 2008, sia confermata il 18 aprile 2017 sempre mediante il medesimo strumento.

Un diritto che la regione Puglia ha riconosciuto solo formalmente nel 2017, con la delibera di Giunta n°796 nella quale era previsto l’utilizzo della partoanelgesia nei punti nascita con più di 1000 parti l’anno. Un riconoscimento formale tuttora rimasto senza atti pratici.

La Antonucci ha poi incalzato:

“La diffusione delle tecniche antalgiche oltre a tutelare il benessere psico fisico delle donne, riduce anche il ricorso al parte cesareo (come risulta dal piano operativo 2016-2018) e si contiene così la spesa pubblica, di competenza regionale. Evidentemente questo tipo di razionalizzazione ottimale sia a livello dei cittadini, sia per quanto concerne i conti pubblici non interessa al presidente Emiliano”.

A prescindere dalla politica, le donne di Brindisi da gennaio non potranno scegliere la soluzione del parto indolore, ma oltre a questo, c’è anche l’aspetto critico che riguarda l’ospedale Perrino di Brindisi, in particolar modo il Reparto di Ostetricia. Dalle informazioni disponibili, questo nosocomio sarebbe tra quei punti nascita con più di 1000 parti l’anno (1354 è l’ultimo dato disponibile), mentre quello della clinica privata Salus, catalogato nella classe 500-999 ha visto 787 parti.

La chiusura di questo reparto privato, comporterà un sovraffollamento in quello pubblico ed il Governo Regionale deve dare risposte concrete e prevedere servizi alle donne che siano degni di un paese civile.

Speriamo di non vedere difficoltà sanitarie che si ripercuotono sui cittadini, al di là dei faziosismi di parte e che un buonsenso pervanga le coscienze di tutti i governatori regionali a tal fine. I cittadini hanno bisogno dei loro leader sul campo e non nei comizi elettorali.