Nella borsa di New York c’è un titolo che sta volando ed è quello di Symantec (picchi di +20%, chiudendo poi a 25,2$, con +14% circa). Il creatore e distributore del notissimo software antivirus Norton Security sta per essere acquisito dal colosso Broadcom. Quest’unione tra due titani creerà un connubio hardware e software di indubbio valore. Nelle prossime settimane l’operazione, per ora solo paventata, dovrebbe arrivare a finalizzarsi, con un esborso di 15 miliardi di dollari.

Il produttore di semiconduttori Broadcom sta da tempo cercando alternative per allargare il proprio giro d’affari: nel 2018 aveva tentato di scalare il suo competitor diretto, Qualcomm, ma l’amministrazione Trump aveva bloccato tutto paventando problematiche di sicurezza nazionale, visti i rapporti commerciali intensi tra il chipmaker di San Diego e le industrie tecnologiche cinesi. Rapporti che sono poi sfociati nell’embargo Trumpiano dei primi mesi dell’anno ed in una tregua successiva al G20 di Osaka della settimana passata.

Broadcom sta così tentando di acquisire sempre più know-how e competenze per allargare la gamma dei prodotti e servizi offerti nel mondo, comprendendo e recependo il bisogno di cybersecurity che caratterizzerà le nuove tecnologie, ad esempio l’Internet of Things (acronimo IoT). La possibilità d’integrare e connettere tutte le cose e finanche le persone è una grande opportunità, ma solleva molti dubbi inerenti i flussi d’informazioni e la privacy, cui in Europa siamo molto sensibili.

Dopo aver dovuto soprassedere su Qualcomm, nel 2018 ha investito 18 miliardi per l’acquisizione di CA Tecnhnologies sempre in relazione al campo merceologico primario hardware dei componenti: la nuova sfida, come ha scritto Harsh Kumar di Jaffray in una missiva aperta agli investitori, è quella di allargare il portafoglio aziendali anche in settori limitrofi a quello dei semiconduttori.

Il titolo Broadcam perde fisiologicamente -3,7%, un danno finanziario spiegabile con la nuova mossa che, alla lunga comporterà una crescita esponenziale. Almeno teoricamente. In realtà le passate esperienze del tipo non sono molto positive: Intel nel 2011 comprò McAfee investendo 7,7 miliardi di dollari con l’intenzione di farne il leader di mercato sfruttando la posizione dominante dell’azienda statunitense nella produzione e distribuzioni di processori. Il piano industriale fallì e nel 2016 Intel fece un passo indietro, scorporando la divisione finita poi nelle mani di Tpg a fronte di 4,2 miliardi di dollari. Oltre al danno d’opportunità, anche la svalutazione economica dell’investimento.

Symantec, d’altro canto, non sta passando il miglior momento della sua storia: i ricavi sono in calo vista la concorrenza degli altri competitors. Le azioni della società si sono svalutate del 30% in un paio di anni anche perché il business collegato ai servizi cloud non ha preso il volo come ci si attendeva.

Il management del mitico Norton non sono certo avulsi da questi fallimenti: il CEO Greg Clark dopo non essere riuscito a raggiungere i ricavi target nel quarto trimestre si è dimesso, anche se la versione ufficiale parla di problemi personali legati al padre. Al suo posto ora c’è il manager Richard Hill, fortemente voluto dalla nuova linea politica espressa dal fondo attivita Starboard Value entrato nel Consiglio di Amministrazione a settembre 2018.

Con Broadcom, Symantec potrà iniziare questo nuovo percorso, cambiando finalmente marcia e non continuando inerzialmente a calare.