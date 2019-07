La Fabbrica Italiana Automobili di Torino è una delle aziende che da sempre ha caratterizzato la storia della nostra madrepatria, insieme alla famiglia che ne ha contraddistinto le varie epoche e che continua a proseguire nella tradizione di famiglia anche in un mondo moderno, gli Agnelli.

Quest’anno non solo è il cinquantenario dell’allunaggio del 1969 da parte di un uomo in carne ed ossa sul nostro satellite, ma si celebrano altri due eventi molto meno importanti dal punto di vista mondiale, fondamentali per la nostra storia ed il nostro modo di essere italiani.

Oggi, 4 luglio, non è solo l’indipendenza americana dalla soppressione inglese, ma è anche un nostro D-Day:

Il 62° anniversario del mitico modello Fiat 500, un vero e proprio cult nella storia dell’automobilismo con l’edizione unica ed elegante della linea “Dolcevita” di cui abbiamo parlato in un precedente articolo.

I 120 anni dell’azienda FIAT così come la conoscevamo, attualmente FCA (Fiat Chrysler Automobiles) dopo la fusione con la controparte americana e gli acquisti fatti di brand anche molto famosi, prima inclusi nel gruppo, poi scorporati (ad esempio Ferrari ovvero Maserati).

Al fine di celebrare l’evento, il Centro Stile Fiat che si occupa del design dei loghi e delle automobili, ha prodotto una vignetta che riproduce su sfondo bianco antico la FIAT 3½ HP, la prima vettura prodotta nel 1999 appunto. Una sorta di carrozza-motorizzata che ha aperto la strada a quello che è uno dei più grandi gruppi industriali esistenti, capace di resistere ai mutamenti di 3 diversi secoli.

La vignetta è stata stampata su di un francobollo valido e disponibile per la posta prioritaria europea, emesso proprio oggi con il costo di 3,50€ in tiratura limitata (400.000 esemplari) per definirne la rarità tra alcuni decenni. Il primo giorno di emissione è stato apposto, naturalmente, a Torino.

La comunicazione di questa emissione è a firma di John Elkann, attuale presidente di FCA che ha voluto sottolineare l’importanza di questo compleanno per Fiat. La storia di questa fabbrica non si coniuga al solo automobilismo, ma completa e affianca la storia quotidiana del paese Italia ed in genere di tutto il mondo.

Fiat rappresenta per Elkann la libertà e la mobilità ed è entrata a far parte dell’immaginario collettivo attraverso le molteplici generazioni che si sono succedute nel tempo: chiunque conosce FIAT e ne identifica i connotati positivi molto più che l’attuale FCA.

Nella memoria degli italiani, oltre le guerre, i boom demografici, quelli economici, i grandi accadimenti mondiali, c’è sempre anche un po’ di FIAT: nelle foto, nei viaggi, nei ricordi e nei libri che percorrono le storie vere e romanzate, è sempre presente questo brand che non determina solo un’azienda, ma un vero e proprio modo d’essere.

Un culto che divide le opinioni e le masse, come solo i grandi personaggi e i grandi marchi sanno fare. Perdurante.

Buon compleanno Fiat!