Il Black Friday è appena terminato e, se da un lato le promozioni e gli sconti sono stati davvero incredibili e dato grande impulso agli acquisti favorendo anche chi si è mosso prima per i regali di Natale (soprattutto per i più piccoli), dall’altro resta un dubbio atavico: avevo davvero bisogno di acquistare quel prodotto? Lo desideravo davvero o il forte sconto ha favorito la mia decisione?

Di certo la tendenza alla crescita degli acquisti che si ha durante questo fatidico giorno e nel periodo antecedente nonché successivo (ci sarà anche il Cyber Monday e molti negozi fisici realizzano campagne promozionali a lungo respiro), fa prevalere l’aspetto economico ed il risparmio connesso sopra possibili elementi filosofici.

Come abbiamo già visto, grazie al portare di comparazione dei prezzi Idealo, durante il Black Friday del 2018 le ricerche online hanno registrato un incremento quasi pari al 50% (47,6%) rispetto a quelle medie. Tra le tipologie di prodotto più ricercate, considerando l’anno precedente, abbiamo sul podio:

Casse Altoparlanti (+363,9%).

(+363,9%). Orologi Sportivi (+152,1%).

(+152,1%). Aspirapolvere (+148%).

Saltando ai dati disponibili di quest’anno, ancora non sappiamo con certezza quali prodotti abbiano avuto più successo di altri, anche se abbiamo riportato la top 10 dei più venduti su Amazon nella categoria Elettronica. Ad ottobre di quest’anno, secondo i dati di Idealo, i prodotti più ricercati in rete, ossia i più popolari, erano:

Playstation 4 Slim.

Xiaomi Mi Band 4.

Fifa 20.

Apple iPhone XR.

Apple iPhone 11.

In relazione al tipo di offerta, soprattutto disponibile on line, probabilmente le vendite del Black Friday su questi hanno avuto un forte impatto, ma è ancora presto per avere dati certi al riguardo e, trattandosi di prodotti tutti tecnologici, occorre aspettare anche il Cyber Monday, meno pubblicizzato, ma altrettanto importante.

Buy Nothing Day: Cos’è, La Storia

Proprio per contrastare l’ascesa del consumismo e la deriva della nostra società, trascinata in questo mondo globalizzato per i capelli ed oramai invischiata in dinamiche complesse tali da rendere difficile comprendere la natura stessa di un processo decisionale autonomo o meno, nacque la giornata in cui non si doveva acquistare niente: il Buy Nothing Day.

La prima volta che fu organizzata questa protesta non eravamo nemmeno alle soglie del 2000 e la sede fu il Canada nel 1992. Nel paese della foglia d’acero, nacque questo movimento filosofico che voleva, letteralmente, istituire “un giorno in cui la società potesse riflettere sul tema del consumismo eccessivo“.

Quando, cinque anni dopo, nacque il business legato al Black Friday made in USA, legato ad un accadimento non proprio positivo per l’economia mondiale tutta (anche in questo senso c’è della genialità nel marketing), il giorno designato per il Buy Nothing Day divenne automatico, ossia lo stesso del Black Friday.

Dal Canada, l’associazione di Vancouver Adbusters promosse l’iniziative, ma dovette scontrarsi addirittura con la censura: i suoi spot furono censurati dai network statunitensi più importanti, ad esclusione della CNN.

Quest’azione ostruttiva non fermò il movimento, anzi, probabilmente infuocò ancor di più gli animi di chi pensava si dovesse fare qualcosa e la filosofia ostica al consumismo si diffuse anche oltreoceano, arrivando in Europa.

Il Manifesto

Così come una corrente filosofica storica, anche il Buy Nothing Day ha un manifesto pubblicato sul suo sito ufficiale raggiungibile cliccando qui.

Attualmente sarete abbracciati da un sottofondo musicale piacevole, ma anche estremamente angosciante da un certo punto di vista, proprio per sottolineare il messaggio stesso del manifesto.

Sempre più persone nel mondo nascono con un’innata compulsione, una specie di dipendenza dagli acquisti. La scarica di dopamina non del possedere, ma del desiderare e quindi acquistare cose, oggi è più potente, comune e radicata di quanto non lo sia mai stata.

In Inghilterra, invece, l’associazione che ha aderito a quest’iniziativa, organizza l’evento e la giornata mondiale in cui non si deve comprare nulla in modo un po’ diverso. Sui volantini e sui manifesti, la questione appare e viene veicolata come una vera e propria sfida, basata sul tentativo di sfidare le persone a non comprare nulla per 24 ore, concentrarsi sulla vita e non lasciarsi acchiappare dall’acquisto compulsivo.

In più, in Inghilterra si sottolinea un aspetto parimenti importante: quello della concorrenza e della globalizzazione che ha comportato l’impossibilità delle piccole e medie imprese nel riuscire a competere con colossi mondiali che hanno risorse pressoché infinite ed oramai dominano il mondo.

Buy Nothing Day – Le Cinque Pratiche da Seguire

Per quanto concerne l’atto pratico che riguarda le società no profit, queste promuovono l’iniziativa invitando generalmente a rifuggire il consumismo, ma nel corso della storia oramai quasi trentennale di questa giornata, sono emerse alcune regole e pratiche che occorrerebbe seguire, anche se alcune sono proprio estreme.

Ecco le cinque, come le dita della mano che dovrebbe dire basta a chi vi chiede di acquistare:

Mettiamo in un cassetto il portafogli con i soldi tutto il giorno.

Tagliamo le carte di credito nei centri commerciali (non occorre siano originali, ma anche fac-simile, come quelle contenute nei portafogli che si acquistano nuovi) proprio in segno di protesta.

(non occorre siano originali, ma anche fac-simile, come quelle contenute nei portafogli che si acquistano nuovi) proprio in segno di protesta. Zombie Walk. Attività di gruppo: entriamo in molti nei paradisi dei consumatori, aggreghiamoci e muoviamoci con estrema lentezza, infastidendo così e bloccando i consumatori che vogliono acquistare. Ovviamente noi non dobbiamo comprare nulla.

Attività di gruppo: entriamo in molti nei paradisi dei consumatori, aggreghiamoci e muoviamoci con estrema lentezza, infastidendo così e bloccando i consumatori che vogliono acquistare. Ovviamente noi non dobbiamo comprare nulla. Favoriamo l’economy sharing , come il Bookcrossing o il baratto di prodotti che non utilizziamo più, ma possono essere utili a qualcun altro.

, come il Bookcrossing o il baratto di prodotti che non utilizziamo più, ma possono essere utili a qualcun altro. Facciamo volontariato per un giorno invece che comprare. Avviciniamoci al mondo di coloro che non possono permettersi nemmeno un pasto caldo.

Block Friday. In Francia l’Iniziativa per Bloccare il Venerdì Nero

Anche grazie alla spinta derivante da questi movimenti, alcuni deputati francesi della Commissione parlamentare per lo Sviluppo Sostenibile hanno inviato una proposta al Parlamento perché si discuta al riguardo. Volgarmente è stata ribattezzata “Block Friday” perché la misura è tesa proprio a bloccare e cancellare il Venerdì nero e tutto ciò che comporta. Il prossimo 9 dicembre l’Assemblea Nazionale francese, in seduta plenaria, analizzerà il testo e prenderà una decisione al riguardo.

La promotrice del progetto di legge numero 2274, Delphine Batho, afferma di voler frenare questo eccessivo consumismo e pone come obiettivi di legge quelli di promuovere l’economia circolare e la tutela ambientale evitando sprechi e disfunzioni economiche. Secondo la Batho, gli sconti del Black Friday ingannerebbero i consumatori, indotti a spendere anche al di fuori di tale giorno e questa corsa all’acquisto indispensabile danneggia poi l’ambiente.

Uno studio di UFC-Que Choisir, una realtà presente in Francia, ha inoltre sollevato una questione diretta sulla reale economicità del Black Friday perché si è rilevato come i prezzi medi durante il venerdì nero subiscano un ribasso quasi insignificante, solo il 2%. Praticamente il successo del Black Friday sarebbe tutto nella promozione e nella pubblicità fatta all’evento, cui poi occorre dare copertura nei prezzi di vendita chiaramente.

La Batho, su questi aspetti, non transige e chiede chiarezza al riguardo sottolineando che quelle del Black Friday possano conformarsi come pratiche commerciali aggressive sanzionabili per il sistema giuridico francese addirittura con il carcere e con sanzioni civili.

Il suo pensiero, al riguardo, è chiaro e conciso: