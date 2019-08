Il fuoriclasse belga Radja Nainggolan si è da sempre distinto per non aver alcuna remora né dentro, né fuori dal campo, anzi, spesso si è trovato invischiato in situazioni difficili da gestire e non certo politically correct, ma è sempre sembrato un uomo sincero, nonostante tutto.

La sua carriera, dopo l’annata fallimentare a Milano, a causa anche dei numerosi infortuni muscolari che ne hanno inficiato la preparazione e poi il rendimento in campo, riparte dalla squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e che gli ha fatto guadagnare anche la nazionale, quel Belgio dei talenti e del bomber Lukaku oggetto del contendere tra Inter e Juventus.

Un passato facile da abbracciare per Radja che proprio in Sardegna ha trovato sia il successo, sia l’amore e l’abbraccio familiare, grazie alla sua compagna che vive un momento difficile e a cui vanno i nostri migliori auguri.

Nainggolan non ci ha pensato nemmeno due volte quando ha saputo dell’interessamento della sua ex squadra ed ha scartato tutte le altre ipotesi, compresa quella Fiorentina del neo presidente Commisso che cerca in tutti i modi di costruire una squadra forte per cercare di trattenere anche il talento Chiesa, sempre promesso alla Juventus, non si sa al posto di chi.

Intercettato dai giornalisti di Sky Sports, Nainggolan ha confermato di aver fatto una scelta un po’ forzata, ma fortemente voluta e vissuta. Oltre a questo, promette di fare del suo meglio con la mitica divisa rossoblù, anche perché le sue priorità sono altre in questo momento particolare della sua vita (il pensiero va alla compagna ed alla famiglia naturalmente).

Sull’addio all’Inter, il Ninja ha avuto uno scatto d’orgoglio affermando che lavorerà per dimostrare che Conte e Marotta si sono sbagliati sul suo conto e nel ritenerlo poco idoneo al progetto tecnico.

Nainggolan infatti va al Cagliari solo in prestito e potrebbe tornare a Milano dopo l’anno passato nell’isola sarda. Sabato il giocatore dovrebbe trovare i suoi nuovi compagni e sostenere il primo allenamento ad Assemini, mentre lunedì sarà sottoposto alle visite mediche di routine, a Cagliari. Seguirà la firma sul contratto e l’ufficialità.

Per la squadra isolana, dopo l’addio di Barella destinazione Inter proprio al posto di Radja, una scelta ottimale che alza il livello della rosa e della formazione titolare.