L’Italia è un paese vecchio, tra i più vecchi al mondo se guardiamo all’età media della sua popolazione e da tempo questo è un problema significativo per tutto il paese, non solo dal punto di vista sociale, ma anche da quello economico. Oltre a gravare sui conti dello Stato perché giustamente si ha diritto alla pensione e alle misure adottate e predisposte da tutto il sistema welfare italiano, le persone in una certa classe d’età, non essendo più abili al lavoro, abbisognano di nuove leve che ne prendano i posti lasciati vacanti perché il flusso finanziario ed industriale continui.

Dal 2015 oramai l’Italia è in recessione demografica, un trend negativo così repentino e uniforme da dover andare molto indietro nella storia per ricordarne uno simile, nell’epoca della Prima Grande Guerra, precisamente tra il 1917 e il 1918. Epoca segnata dal conflitto e dal calo demografico susseguente a questo, compreso lo scoppio dell’epidemia di “Spagnola” in gran parte d’Europa le cui cause eziologiche sono connesse al conflitto stesso.

Nel 2018, dai dati provvisori in elaborazione ancora all’Istat, l’Istituto Nazionale di Statistica, emergono nascite di oltre 439mila bambini, in assoluto 140mila in meno rispetto al 2008. In 10 anni il calo è stato repentino, in media 14.000 meno gestazioni portate a termine.

Il 45% delle donne in età considerata statisticamente fertile, tra i 18 e i 49 anni, non ha avuto ancora nessun figlio, per quanto concerne dati significativi consolidati al 2016, anche se solo il 5% dichiara di non volere la maternità, come è giusto sia per una questione fisiologica e naturale delle donne.

Fino al secolo scorso i parametri demografici avevano mostrato, talvolta, segni di ripresa, ma ora sembriamo destinati a chiederci se guardare avanti al futuro oppure essere destinati solo a gestire il presente, ha affermato Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat.

I migranti sono gli unici cuscinetti che ammortizzano questa tendenza; il saldo migratorio è positivo da oltre 40 anni ed ha posto un limite al nostro calo repentino, mantenendoci sopra la soglia cosiddetta “di sopravvivenza”. Nel 2018 il saldo positivo sarà di oltre 190mila unità, con i cittadini stranieri in Italia a gennaio 2019 pari a 5,2 milioni, l’8,7% della popolazione aggregata.

I minori di seconda generazione corrispondono a 1 milione e 316mila, dei minorenni totali, gli under 18: il 75%, 991mila, sono nati in Italia.

I giovani non riescono a divenire indipendenti e restano nel nucleo familiare: oltre la metà della classe 20-34 anni, 5,5 milioni di persone, sono celibi o nubili e vivono con almeno un genitore. Un altro fenomeno di cui si è parlato è altrettanto interessante da indagare: il saldo migratorio con l’estero degli italiani, ovvero i ragazzi, soprattutto (20-34enni, circa 208mila), che scappano all’estero cercando fortuna. Dal 2008 è sempre stato negativo, con una perdita netta (tra entrate e uscite) pari a circa 420mila residenti. Due terzi hanno ovviamente un’istruzione medio-alta, ovvero lo Stato spende per formarli, ma poi vengono catturati anche dai cacciatori di teste che pescano le nostre eccellenze in Italia, offrendogli stipendi più alti, benefit ed una vita più agiata.

In questa zona oscura lo Stato deve assolutamente intervenire e porre un freno a questa tendenza che sta diventando sempre più un costo insostenibile, sia per l’economia, sia per la nostra cultura, sia per il sistema didattico-formativo. Oltre al costo-opportunità derivante dal non sfruttamento di queste risorse nel nostro paese.

Gli italiani, però hanno di che gioire, perché diventano vecchi più tardi: tra gli over 65 abbiamo la presenza di molti stili di vita, abitudini salutari ed una cultura del benessere psicofisico sospinta anche dai segmenti di business e dal marketing, che ha reso benefici a tutti quelli più adulti. Dal 2008 ad oggi, nella fascia di età over 65, chi pratica sport passa da 8,6% al 12,4% registrato dieci anni dopo.

Gli over 65 investono anche sulla mente, non solo sul fisico: come dicevano gli antichi latini “mens sana in corpore sano” e gli italiani sembrano aver preso sul serio questa forma mentis. Partecipano attivamente ad attività di teatro e cinema, visitano musei e città storiche.

Se la tendenza dovesse continuare, la generazione denominata “baby boom” diventerà anziana sempre più tardi.

Anche chi ha più di 85 anni vede crescere il numero dei propri coetanei: a inizio 2019, sono 2,2 milioni e l’Italia detiene il record, insieme ai francesi, di ultracentenari, quasi 15.000.

Gli uomini hanno una vita media in Italia pari a 80,8 anni e le donne 85,2 anni, uno scarto davvero importante, non solo legato alla fisiologia, ma anche alle risorse appannaggio delle donne, molto superiori a quelle dell’uomo; questo vantaggio, però, pare diminuire come tendenza, ma è ancora presto per emettere sentenze.

L’Italia è uno dei paesi più vecchi al mondo, in gara con il Giappone, dove gli anziani vivono benissimo ed in salute la loro terza età. Nello Stivale abbiamo 165 persone over 65 ogni 100 giovani under 15, mentre nel Paese del Sol Levante sono 210 ogni 100 dai dati emersi nel 2017.

L’aspetto demografico, unito al rischio di una contrazione del Prodotto Interno Lordo e le tensioni commerciali internazionali tra Usa e Cina, oltre quelle all’interno della stessa Unione Europa con l’Italia ed il suo debito al centro del dibattito, non sembrano i migliori presupposti per un futuro roseo.

Tocca ai nostri dirigenti ed in particolare al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, trovare una riforma che rivoluzioni e incentivi le famiglie a fare più figli, prendendo atto della nuova condizione della donna in carriera e dando la possibilità a questa di non dover scegliere tra famiglia e lavoro, grazie ad ammortizzatori sociali studiati e innovativi.

La sfida non è facile per il Leader dei cinque stelle, vedremo se riuscirà a far brillare la stella della famiglia.