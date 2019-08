La Cannabis o altresì detta Canapa è certamente una pianta dalle innumerevoli proprietà intrinseche, ma dagli usi molto contraddittori. Appartenente al genere delle angiosperme nella famiglia delle Cannabaceae, questa pianta è spesso connotata negativamente a causa delle note proprietà stupefacenti derivanti dal principio attivo che se ne ricava dai suoi fiori.

Utilizzato commercialmente nel mercato dell’entertainment di grido, divenuto una moda ed utilizzato sia illegalmente, sia legalmente (la cannabis light di molte start up di successo, bypassando il limite minimo legale), l’utilizzo del principio attivo THC è di recente stato rivalutato anche dal punto di vista farmacologico, a causa delle positive ripercussioni sul sistema nervoso centrale in caso di gravi patologie, come ad esempio il morbo di Parkinson, ovvero come coadiuvante nelle terapie antidolorifiche, visto il rilassamento indotto.

C’è però di più, un mercato disponibile attraverso la coltivazione della canapa che molti nemmeno conoscono e che ha radici anche antiche. Il noto industriale americano, Henry Ford, non solo di fatto ideò l’organizzazione della catena di montaggio, ma fu un vero e proprio precursore dei tempi.

Fu il primo a rendersi conto del fatto che l’automobile, il suo famoso modello T, dovesse essere accessibile a tutti, come costo, in primis ai suoi operai e di fatto gli aumentò gli stipendi, superiori alla media del tempo, dandogli la possibilità di essere clienti, oltre che lavoratori.

Oltre a questo, Henry Ford fu l’antesignano di un vero e proprio progetto green, prima di ogni altro. Il 13 agosti 1941 l’imprenditore dell’azienda automobilistica di Detroit, il celebre ovale blu, presentò durante la manifestazione Dearborn Days un prototipo avveniristico: la “Soybean Car” (traduzione l’auto di soia).

Il modello di auto era disegnato secondo le linee e lo stile dell’epoca, molto elementari e senza troppi fronzoli, essenziale e fece subito scalpore rinominata dai media “Hemp Car” (l’auto alla Canapa).

Ford aveva compreso prima di tutti il valore delle risorse, anche per un semplice calcolo economico: insieme al chimico George Washington Carver (alias Bro.Carver) iniziò una serie di progetti che utilizzassero i materiali di scarto o prodotti a basso costo derivanti dall’agricoltura da utilizzare in ragione del più costoso ed inquinante acciaio. Un vero e proprio progetto che sarebbe ora modernissimo e verrebbe inquadrato all’interno e nell’ottica di un’economia circolare piuttosto complessa.

Lo scienziato del Tuskegee Institute in Alabama, infatti, era un vero e proprio genio con uno spirito creativo e funzionale tanto quanto bastava perché Ford ne rimanesse affascinato e ne finanziasse gli studi applicandoli alla sua industria.

Bro.Carver, come amava farsi chiamare, creò lui stesso i 14 pannelli che componevano il prototipo Hemp Car, utilizzando componenti e fibre eterogenee e in modo davvero stupefacente (e ci perdonino l’utilizzo dell’avverbio i lettori):

Fibre provenienti dal Pinus Elliottii (una conifera): 50%.

50%. Paglia: 30%.

30%. Ramiè (una fibra vegetale già conosciuta ed utilizzata dagli antichi Egizi): 10%.

10%. Canapa: 10%.

10%. Resina Cellulosica proveniente dalla Soia come collante.

Purtroppo la Guerra del Pacifico fermò la ricerca e pare anche che la Hemp Car venne distrutta tra il ’45 ed il ’46 da Eugene Turenne Gregorie, il capo del dipartimento design di Ford che, non riuscendo a svilupparla, preferì disfarsene, perdendo comunque il posto in ragione di Lowell E. Overly.

Il prototipo rimase solo nella mente dei due geniali ideatori, ma l’obiettivo di ottenere carrozzerie più leggere, altrettanto resistenti e sicuramente biocompatibili, è e rimane un vero e proprio progetto futuristico che avrebbe e potrebbe cambiare radicalmente il mercato delle prossime automobili.