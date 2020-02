Oggi 2 febbraio 2020, data palindroma in quanto 02022020, è il giorno della Candelora.

C’è un antico detto Veneto, utilizzato anche in altre Regioni d’Italia, che citiamo: “Se ce sole a Candelora dall’inverno semo fora, se piove e tira vento del inverno semo dentro”.





La traduzione, non proprio letterale, di questo antico detto popolare in dialetto veneto, spiega che durante il giorno della Candelora se ci dovesse essere il sole l’inverno è ufficialmente finito. Nel caso in cui, invece, ci dovesse essere pioggia o forte vento, siamo ancora nel bel mezzo dell’inverno.

Il giorno della Candelora è una ricorrenza che i nostri avi usavano per ricordare il giorno in cui Gesù si reco presso il Tempio.

Altre Regioni Italiane hanno attribuito a tale giorno un nome diverso. Per esempio, in Piemonte è il “Giorno dell’Orso”. In questo caso si valuta se l’inverno è terminato o meno, in base a quello che faranno gli orsi. Se gli orsi andranno in letargo l’inverno è terminato.

Logicamente si tratta solo di antichi detti popolari, non vi è nulla di scientifico in tutto questo.

Nonostante oggi sia una bella giornata in quasi tutta Italia, ci aspetta una forte ondata di freddo a partire da mercoledì, si prevede neve anche a bassa quota in alcune località del Nord Italia.