Quando si decide di adottare un animale domestico, specialmente un cane, non lo si fa solo per avere compagnia ma anche soprattutto a scopo difensivo contro gli eventuali intrusioni, in modo tale da riuscire a garantire la sicurezza della propria abitazione. Ma quali sono i cani da guardia più diffusi? E come fare a sceglierli?

Più Affidabili

Tra i migliori cani da guardia, sicuramente, i mastini sono quelli più adatti per assolvere a questo compito e non a caso le razze più diffuse discendono proprio da loro, tra le migliori tra cui scegliere comunque troviamo:

Il Pitbull Terrier

Il Dobermann

Il Dogo Argentino

Il Rhodesian Ridgback

Il Pastore Tedesco

Il Pastore del Caucaso

Il Bull Mastiff

Il Rottweiler

Lo Stafford Bull Terrier

Come Scegliere il più Adatto

Quando si intende scegliere un cane da guardia entrano in gioco svariati fattori che non bisogna assolutamente trascurare, infatti come tutti ben sappiamo per ogni persona esiste una tipologia di razza canina più idonea, ovvero il carattere del nostro amico a quattro zampe dovrà essere il più compatibile possibile con quello del padrone.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che ogni cane, esattamente come tutti gli esseri umani di questo mondo, possiede una sua personalità che lo distingue dagli altri esemplari della sua specie, quindi a maggior ragione se si hanno dei bambini è opportuno assicurarsi che l’animale tolleri la presenza dei più piccoli, oltre ovviamente valutare bene l’ambiente in cui esso vivrà.

Caratteristiche Principali

Detto questo, ovviamente, bisogna anche tenere a ci sono alcune peculiarità che accomunano tutti i cani che appartengono a una determinata razza, ovvero stiamo parlando delle caratteristiche principali:

Pitbull Terrier

Avendo un carattere particolarmente aggressivo, che tra l’altro lo rende anche parecchio, prima di affidargli il ruolo di cane da guarda è consigliabile portarlo a un corso di addestramento cinofilo.

Dobermann

Al contrario di quello che si potrebbe credere questo cane possiede un’indole tanto gentile quanto pacifica, infatti è molto indicato per stare a contatto con i bambini, senza contare che non occorre nemmeno troppa fatica per educarlo e il suo carattere è molto indomito ed efficiente, tanto è vero che non solo è sorprendentemente sicuro di sé ma è anche particolarmente attento a quello che succede.

Dogo Argentino

È una razza su cui il padrone può fare molto affidamento, senza contare che possiede anche una notevole forza che è un po’ come il suo marchio di fabbrica, un ulteriore pregio di questo cane è la sua scarsa predisposizione ad abbaiare di contro però ha un indole dominatrice, la quale lo può portare a non relazionarsi bene con gli altri cani.

Rhodesian Rigdback

Si tratta di un cane di taglia media, quindi che non possiede una mole mastodontica, che è molto adatto per assolvere al compito di fare la guardia in quanto se con i suoi padroni ha un comportamento molto affettuoso, lo stesso non accade con gli estranei, con i quali è diffidente.

Pastore Tedesco

Il cane da guardia per antonomasia in quanto possiede un portamento e un carattere davvero unico, ovvero verso il suo padrone è molto dolce e innocuo mentre la sua indole è tanto attenta quanto vigile, inoltre non solo è molto forte ma è anche indomito e se necessario attacca.

Pastore del Caucaso

Un ottimo difensore grazie al suo carattere molto diffidente, infatti non da praticamente mai confidenza agli sconosciuti e questa è una delle doti più importanti per un cane da guardia, in quanto l’attenzione è maggiore.

Bull Mastiff

Possiede una mole che difficilmente non si può notare però nonostante questo è piuttosto agile, inoltre non solo possiede un fiuto che gli consente di individuare facilmente gli intrusi ma è altrettanto abile a inseguirli, in più è anche dotato di una forza non indifferente.

Rottweiler

Nonostante la sua possente mole che a primo impatto può incutere timore, questo cane in realtà è talmente docile che non solo è adatto ai bambini ma si ci affeziona anche, tra l’altro un carattere che lo rende molto sicuro di sé e gli consente di mantenere sempre il sangue freddo.

Stafford Bull Terrier

Si tratta di una razza canina con un carattere davvero molto, forse troppo, energico che lo porta (se si presenta l’occasione) a lottare contro il suo potenziale avversario, quindi proprio per questa ragione se si cerca un cane da guardia lui potrebbe essere un validissimo candidato.