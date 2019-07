Così come fece anche Garibaldi quando emigrò dall’altra parte del mondo, in cerca di nuove avventure ed esperienze rivoluzionarie cui sentiva ancora di dover dare qualcosa, anche Daniele De Rossi, dopo esser stato scaricato dalla nuova società giallorossa affronterà una nuova esperienza calcistica oltreoceano.

L’ex Capitan Futuro della squadra capitolina ha dato tutto sé stesso alla causa romanista ed ha, in qualche modo, dato voce ad una tifoseria molto calda che l’ha amato, coccolato e compreso fino a difenderlo quando la società attuale l’ha messo alla porta, dicendogli che non rientrava più nei piani.

Daniele, consapevole di aver ancora qualcosa da dare al calcio giocato e di essere ancora integro, così come fatto da altri campioni, si è guardato intorno, ma l’amore per la sua maglia e le continue battaglie con Capitan Totti, gli hanno fatto scartare le ipotesi di vestire una maglia differente in patria, per poi giocare contro il suo stesso amore.

Proprio per questo, il centrocampista romano ha deciso di lasciarsi andare ad un suo altro vezzo, una passione mai celata per la squadra sudamericana del Boca Juniors, cui spesso guardava le partite e nutriva una certa simpatia.

Daniele De Rossi ha sciolto tutte le riserve che aveva, si è confrontato con la sua famiglia e poi con sé stesso ed ha deciso di firmare per la squadra sudamericana, sottoscrivendo un contratto di un anno. A tal proposito, il colpo dell’iconico team legato anche alla storia della Coppa Intercontinentale, è tutto merito del DS, quel Nicolas Burdisso che ha militato nella Roma proprio accanto a De Rossi e che ha spinto per l’ingaggio del forte centrocampista italiano.

Nelle prossime ore dovrebbero incontrarsi le parti e formalizzare ciò che è già definito sulla carta. Daniele potrà così continuare a fare ciò che ha sempre fatto, ossia calciare un pallone su un campo d’erba e continuare a stupire.

In bocca al lupo al novello Garibaldi romano.