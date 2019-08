Una notizia alquanto sorprendente, vista la portata della scoperta e la teoria alla base della stessa, ma nello spazio esiste il vento! O meglio, il vento solare. Qualcosa che farebbe sobbalzare dalla sedia anche il più accanito e appassionato amatore dei cartoon vecchio stile e del fantastico Capitan Harlock che con la sua nave pirata calcava i “mari” dell’Universo tra le stelle e le galassie (anche se nel suo caso era la materia oscura a far muovere la nave).

Eureka esclamerebbe Archimede, la vela spaziale funziona e Lightsail-2, il satellite lanciato in orbita lo scorso 25 giugno per dimostrare praticamente la cosa, ha confermato la pressione esercitata dalle particelle di luce emanate dal sole, i cosiddetti fotoni, sulla vela. Come è stato possibile? Semplicemente si è verificato un piccolo cambiamento di rotta del satellite in orbita che non è spiegabile se non con la pressione esercitata dalla luce solare sulla vela dispiegata a suffragio della teoria.

Un accadimento che apre scenari inesplorati per la scienza, vista la possibilità di muoversi nello spazio grazie al Sole, così come immaginano ed hanno spiegato gli esperti della Planetary Society, l’organizzazione no-profit statunitense che ha ideato, progettato e realizzato il progetto della vela anche avvalendosi del crowdfunding per reperire i fondi necessari allo studio e alla realizzazione del satellite con la vela poi messo in orbita.

Il responsabile del programma, Bruce Betts, ha voluto condividere infatti il successo delle vele solari con chiunque abbia contribuito alla dimostrazione di una modifica dell’orbita derivante solo ed esclusivamente dalla pressione della luce solare. Qualcosa di straordinario, accaduto per la prima volta dall’inizio delle missioni spaziali e dalla conquista dello spazio.

Dave Spencer, manager del progetto, ha poi confermato che entro la fine del mese di agosto si continuerà ad alzare l’apogeo dell’orbita, ossia portandola ad un punto sempre più lontano dalla terra nell’orbita compiuta dal satellite e, nel contempo, abbassare il perigeo (ossia il punto dell’orbita più vicino al pianeta terra) fino al punto in cui la resistenza esercitata dall’atmosfera terrestre diverrà maggiore rispetto la spinta della vela solare.

Nel giro di un anno, secondo le analisi degli esperti, il sallite dovrebbe ritornare sulla Terra e Spencer spera di riuscire ad ottenere altre informazioni cercando di controllare anche il punto di rientro, adottando orientamenti diversi da parte della vela solare. Una dinamica ancora allo studio: il rientro mirato sarebbe davvero eclatante perché presupporrebbe un vero e proprio controllo diretto sulla “navigazione” della nave a vela solare.

Anche Capitan Harlock approverebbe!