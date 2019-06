Dopo le esternazioni dell’azionista di maggioranza di Carige, Vittorio Malacalza, i commissari incaricati a determinare il futuro della Banca hanno risposto all’ex vicepresidente stemperando il clima e abbassando i toni riportando la discussione sui binari più consoni ai galantuomini.

Da buoni uomini di finanza, i tre commissari hanno auspicato un clima sereno e fruttifero chiedendo la collaborazione di tutti, anche dello stesso Malacalza: troppi sono gli interessi in gioco, tutti eterogenei, riferibili alla clientela e ai diritti di questa, agli azionisti (cui appartiene lo stesso Malacalza), al territorio cui la banca è legata da secoli, quello genovese, e a chi opera nell’istituto come lavoratore.

Malacalza aveva alzato i toni accendendo i fari sui commissari e sui fondi finanziari, rei, a suo dire, di considerare l’istituto come merce quotata e non come unità produttiva quale è sempre stata.

Secondo il primo azionista, i commissari non sarebbero focalizzati sulla definizione di un vero e proprio piano industriale che consentirebbe alla Banca di emergere dal limbo in cui è sprofondata, ma avrebbero solo in mente di svendere una struttura storica al miglior offerente.

I commissari hanno risposto, formalmente e in modo ordinato, con un comunicato stampa, affermando la loro assoluta votazione alla causa Carige. Il loro lavoro è improntato ad individuare la migliore soluzione possibile tutelando tutte le parti in causa.

In un certo senso, i commissari vogliono richiamare all’ordine Malacalza, biasimandogli un certo comportamento troppo autoritario e poco propenso all’ascolto: in tal modo sollevano la questione dei portatori d’interesse diversi all’interno dell’istituto. Questione a cui l’opinione pubblica è molto sensibile.

I commissari hanno rivendicato la bontà del proprio lavoro, iniziato nei primi giorni del 2019 nella perenne ricerca, tutt’ora in corso, di una business combination idonea e orientata a garantire la continuità d’esercizio dell’istituto, nonché lo sviluppo. Il superamento dei problemi economici e delle passività gravanti sul bilancio, secondo le indicazioni arrivate anche dalla Banca Centrale Europea (acronimo BCE) sono aspetti dirimenti e critici, da risolvere tassativamente, dopo la loro scoperta.

Dall’Assemblea dei soci del 22 dicembre scorso si sono palesati questi ed altri problemi, relativi alla Governance dell’istituto bancario: l’incarico dei commissari è seguitato proprio a questo dissesto finanziario e organizzativo interno.

I commissari, in tale quadro interno, consapevoli delle condizioni attuali dell’economia internazionale e di quella dell’Eurozona, credono nella ricerca di partner interessati, a prescindere dalla loro natura di business, sia finanziaria, ovvero bancaria. Secondo questi soggetti incaricati, la migliore soluzione è quella di trovare risorse fresce e liquide per consolidare un bilancio negativo.

Da tali considerazioni appare emergere, però, la reale pericolosità del tema sollevato da Malacalza, seppur forse in malo modo: l’assenza di un piano industriale che appare secondario e sul quale, probabilmente, detterà legge il fondo entrante nel capitale.