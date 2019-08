Fulcro della filosofia nichilista del noto Schopenhauer, il Velo di Maya consisteva nella metafora con cui il filosofo amava trasmettere il suo pensiero riguardo la realtà intrinseca delle cose, spesso illusoria nella quale vive l’essere umano fino a quando non viene sollevato questo piccolo pezzo di stoffa, mostrando la differenza tra ciò che appare e ciò che è, come teorizzata anche da Kant precedentemente.

Allo stesso modo, seppur in condizioni molto diverse, potremmo inquadrare la lettera che i piccoli azionisti della Banca genovese Carige hanno voluto rendere pubblica, chiedendo garanzie e soprattutto chiarezza, visto il loro ruolo apparentemente secondario nel salvataggio della banca genovese, ma di certo prioritario per quanto concerne la storia e, soprattutto, l’ottica vera, il polso della situazione, molto lontano dalle cifre monstre che girano e dalle diverse opinioni di dirigenti massimi più o meno qualificati, ma altrettanto importanti.

La lettera inizia con la presa di coscienza di un piano finalmente valido per il salvataggio di Carige, ma ha un piglio altrettanto ironico e palesemente, nonché giustamente, polemico:

“Oggi la stampa ha versato fiumi di inchiostro sulla vicenda della nostra Carige: il piano è fatto, la Banca è salva, chiudiamo in bellezza e ora possiamo andare in vacanza!”

I piccoli azionisti, prosegue la lettera, sono venuti a conoscenza, così come gli altri stakeholder, della conversione sulla sottoscrizione del bond da parte dello Schema Volontario di FITD oltre all’individuazione ed al reperimento del partner industriale tanto agognato, rintracciato nella Cassa Centrale Banca trentina.

I piccoli azionisti, però, hanno notato che non c’è stato alcun accordo, né presa di posizione da parte degli attori protagonisti del piano di salvataggio per quanto concerne gli esuberi del personale,

“…quelle stesse persone che sono riuscite, con estrema fatica, a non fare affondare la barca in tutti questi anni di mare in tempesta. Tutto tace, silenzio.”



Un altro tema sul quale si punta fortemente, riguarda la gestione reale futura di Carige, o meglio quella presente. Durante l’ultimo incontro tra il management ed i piccoli azionisti, è rimasta impressa nella menta la slide con il grafico in picchiata per quanto riguarda il rendimento della Banca genovese, dal quale si evinceva chiaro e trasparente, l’inefficienza del management stesso che aveva seguitato la gestione Berneschi fino ad arrivare agli attuali vertici rappresentati dai tre commissari straordinari ordinati dalla BCE.

Ed il loro lavoro non è stato di certo integerrimo, riuscendo in 68 giorni di mandato e di borsa aperta ad aggiudicarsi il primo posto per le perdite cumulate su singola azione.

La lettera continua con una domanda apparentemente retorica, ma molto sostanziale:

“Quale socio di buon senso affiderebbe la guida di un’azienda a manager che si sono contraddistinti così negativamente? E ancora: quale socio di buon senso metterebbe ancora mano al portafoglio dopo aver visto bruciare/sperperare oltre 2 miliardi di euro da parte di chi doveva gestire l’azienda con coscienza del buon padre di famiglia?”

I piccoli azionisti non pretendono certamente di essere considerati alla stregua dei maggiori o di chi è capace di muovere masse di denaro enormi, né hanno voglia di creare problematiche ulteriori, ma rappresentano sé stessi ed hanno il coraggio di chiedere garanzie sulla gestione futura della Banca, considerandosi vincolati all’identità dell’istituto molto più che i vari amministratori delegati o presidenti avvicendatisi negli ultimi anni.

Questo perché si sentono i reali attori protagonisti che hanno costruito, mattone dopo mattone, questa grande realtà del nord Italia, anche grazie al passaparola ed ai consigli a parenti e amici che hanno contribuito nel loro piccolo a formare le grandi raccolte necessarie da gestire ed infondere sul territorio, la base fondamentale di una sana banca commerciale operante nell’economia reale quale era Carige.

I piccoli azionisti hanno tirato un sospiro di sollievo da quando la famiglia Malacalza, divenuta poi maggiore azionista, li ha affiancati e si è presa in carico le esigenze dell’istituto. A tal fine nella lettera si è voluto ringraziare Vittorio e figli per la serietà, coerenza e per l’impegno e la dedizione che hanno messo e che continuano a mettere perché Carige torni ad essere quel grande istituto bancario che era.

A tal fine i piccoli azionisti sperano che nel nuovo Consiglio di Amministrazione sia presente e funzionale l’attuale primo azionista, quel Malacalza che ha dato tutto e sta dando tutto perché la banca torni all’antico splendore e da sempre ne propugna la capacità intrinseca a riemergere mediante un serio ed oculato piano industriale.

I piccoli azionisti, continua la lettera, hanno ben presenti i paletti posti dai regolatori, ma temono che non ci sia via d’uscita se rimarranno coloro che hanno male lavorato per il bene della Banca, mentre sarebbe necessario creare valore e cultura aziendale inserendo anche chi si è sempre adoperato per il bene di Carige (Malacalza n.d.r.).

“Siamo convinti che il mercato apprezzerebbe una strategia simile e i restanti azionisti non avrebbero nessuna riserva a sostenere.”



Dulcis in fundo, la missiva finisce con il tema della gestione dei crediti deteriorati di cui i piccoli azionisti non hanno trovato un chiaro piano a tal proposito. Ci sarebbero solo riferimenti vari alla cessione di tutti gli NPL (Non-performing Loans) e UTP (Inadempienze probabili) rimasti in carico alla Sga, la società italiana che opera per la gestione e nel tentativo di recupero di questo tipo di crediti.

Normalmente, secondo i piccoli azionisti, prima di vendere si tenta d’informarsi riguardo la domanda e si tiene conto anche dei contratti già sottoscritti con altri servicer, tra cui Credito Fondiario, ad esempio, considerando le penali, i vincoli e le ripercussioni nel breve-medio e lungo termini.

“… siamo sicuri che la scelta di Sga sia stata effettuata con perizia e serietà?”

La lettera termina con un laconico pensiero che pone un grosso accento sull’iniziale pensiero del velo di Maya: si solleverà o meno questo pezzo di tessuto?