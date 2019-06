L’Affaire Carige sta entrando nella fase calda. La Banca italiana con sede a Genova è in attesa delle offerte che arriveranno nei prossimi giorni dai fondi per il supporto alla sua attività d’impresa. In particolare si attende l’offerta del Fondo interbancario di Tutela dei depositi (acronimo Fitd) che ha già comunicato nell’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione la discussione su un possibile intervento. Sperando che la proposta poi non sarà simile a quella di Blackrock, rispedita al mittente.

Oltre a questo, anche altri fondi sarebbero interessati ad una Banca storica come Carige: Warburg Pincus, Varde, forse Blackstone ed Apollo, del quale si sta parlando molto in questi giorni ricchi di avvenimenti.

Il Fondo Fitd è della partita anche perché ha interessi diretti nella questione, viste le logiche con le quali ragionano gli Edge Fund: avendo sottoscritto il bond da 318 milioni di euro emesso da Carige a Novembre e convertibile per 313 milioni, ci sono elementi a suffragio dell’ipotesi.

Il destino di Banca Carige pare essere proprio quello ineluttabile di finire in mano ai fondi così legati al mondo finanziario, ma c’è qualcuno che non vede l’aspetto positivo nella questione. Vittorio Malacalza, primo azionista di Carige, con la sua quota di 27,7% non fa mistero del suo giudizio negativo riguardo questi protagonisti moderni. Secondo Malacalza, infatti, è un pensiero condivisibile perché parte dal presupposto che un piano industriale non sia simile a quello finanziario; la finanza è nata nel passato come una leva, un mezzo per coadiuvare il comparto industriale e non il contrario.

Il giudizio di merito del primo azionista partirà da questo presupposto, non senza qualche remora, anche giustificata.

Banca Carige ha una storia secolare, 500 anni d’età e non ha mai avuto bisogno di assistenza o di partnership. Malacalza pensa giustamente che in questo momento l’istituto genovese non abbia il potere di negoziare tale da non soccombere di fronte a questi grandi protagonisti del panorama mondiale e non si fida di certo delle loro politiche.

La finanza, ha continuato, è nata sul territorio genovese ed è resistita a problematiche di ogni tipo, passando attraverso cambi storici, rivoluzioni, sconvolgimenti e qualunque altro tipo di ostacolo. E’ alquanto contraddittorio che ora abbia bisogno di alleati, ma, sempre secondo Malacalza, la banca aveva tutte le infrastrutture e le risorse necessarie per reagire e sopperire alla crisi in cui era caduta. L’esempio significativo è quello della svendita di una casa, anche di valore, nel caso in cui c’è alla porta un solo compratore e non ci sono alternative.

Il sostegno a Banca Carige da parte del suo azionista primo non è di certo in questione, ma come elemento primario dell’istituto finanziario reclama l’orientamento culturale dell’azienda, rivendicando valori e attaccamento al territorio che da sempre ha caratterizzato l’offerta stessa. Rispettando anche tutti i singoli azionisti che hanno dato fiducia ad un tipo di istituto diverso da quello che si trasformerebbe negoziando con questi fondi.

I commissari di Carige, i Dottori Fabio Innocenti e Pietro Modiano e Raffaele Lener, stanno vagliando in questi giorni i contratti siglati nel passato per evitare possibili ripercussioni legali e contenziosi legali derivanti da queste nuove prospettive di cambiamento all’orizzonte. A breve è atteso il perfezionamento dell’intesa con Apollo, già citato, su Amissima, il gruppo assicurativo in linea con l’iter previsto di cessione dell’intero comparto legato a questo segmento di business.

Avviata nel 2015, la cessione di tutte le attività legate alle assicurazioni avrebbe come deadline il 2020.