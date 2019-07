Come già anticipato in un nostro precedente articolo, il piano disegnato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (acronimo FITD) sembra essere ormai alla sua definizione ultima, ponendo fine ad un calvario per la banca genovese che dura fin dal 2013.

In quell’anno, infatti, le ispezioni di Bankitalia portarono alla luce un ammanco miliardario cagionato dal presidente Giovanni Berneschi, condannato dalla magistratura a scontare ben 8 anni e 7 mesi causa il reato contestato di truffa aggravata.

L’ok all’operazione è arrivata oggi dalla riunione di FITD che ha stilato i prossimi impegni e vincolato l’iter per far tornare operativa Carige, di nuovo protagonista come banca commerciale del nord-ovest italiano. Il progetto s’incentra sull’accordo stipulato tra la realtà industriale ricercata e trovata in Cassa Centrale Banca (CCB), la holding di credito cooperativo che racchiude diverse realtà del nord italia ed ha sede a Trento ,e la stessa FITD che garantisce l’aumento di capitale necessario.

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, il piano prevede un aumento del capital market pari a 700 milioni così costituiti:

313,2 milioni di euro derivanti dalla conversione in azioni del bond sottoscritto da parte dello Schema Volontario FITD e già deliberato in tal senso nell’assemblema tenutasi.

63 milioni di euro (quota minore del 10% per evitare impedimenti burocratici iniziali) sottoscritti da CCB che poi rileverà le quote vendute dal Fondo di Tutela dei Depositi con un forte sconto (si parlava di quasi il 90%).

85 milioni circa destinati agli attuali azionisti, tra cui Malacalza, per evitare la diluizione del proprio capitale.

La parte restante sarà sottoscritto da FITD mediante lo Schema Obbligatorio che garantirà l’inoptato, ossia le quote non versate eventualmente dai vecchi azionisti. Impegno massimo previsto pari a 324 milioni, minimo di 239.

Oltre alll’aumento di capitale, nell’intero disegno è prevista l’emissione del bond subordinato Tier 2 Carige per un controvalore pari a 200 milioni (ed un rendimento molto alto, tra l’8 ed il 9%) che è già tutto collocato tra gli investitori istituzionali in questo modo:

Cassa Centrale Banca: 100 milioni di euro.

Assicurazioni Amissima (Fondo Apollo): 50 milioni.

Medio Credito Centrale: 13 milioni.

Credito Sportivo: 20 milioni.

Altri finanziatori: 17 milioni di euro.

I nodi da sciogliere per il buon prosieguo di tutto l’iter che porrà finalmente la parola fine a questa brutta storia, sono essenzialmente due:

L’ok ed il nulla osta necessario all’aumento di capitale da parte degli azionisti attuali, in primis del maggiore azionista (27,5%), la famiglia Malacalza.

Il via libera da parte della Banca Centrale Europea (BCE) che deve assolutamente vidimare il progetto e dare il suo benestare.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, già il 25 luglio FITD e CCB hanno inviato una lettera alle autorità di vigilanza europea garantendo la copertura del fabbisogno patrimoniale, mentre il giorno dopo il Credito Sportivo ha deliberato l’assenso per la sottoscrizione del bond per un valore pari a 20 milioni.

Nella giornata del 29 luglio, anche Medio Credito Centrale ha detto si al bond subordinato Tier 2 garantendo 17 milioni di euro, mentre i restanti 17 dovrebbero essere appannaggio di altri investitori istituzionali, tra i quali troviamo:

Equita: 1 milione.

Mediolanum.

Cattolica.

Fondazione Cariverona.

Il presidente di FITD, pur mostrando un certo ottimismo, ha ricordato che il piano concordato sarà inviato alla BCE da parte dei tre commissari straordinari incaricati a tal fine tempo addietro, inserendo la delibera ottenuta oggi dai vertici del Fondo. In previsione, l’assemblea degli azionisti con oggetto l’aumento di capitale necessario, si terrà probabilmente a fine settembre ed occorre l’autorizzazione a parteciparvi da parte della Banca Centrale, altrimenti FITD non potrà essere presente. A prescindere dalle sottoscrizioni che eventualmente o meno faranno i vecchi soci, probabilmente gli unici soci rilevanti potrebbero essere solo il Fondo e CCB.

Sul nodo governance e sugli incarichi da dare alle persone che elaboreranno il piano industriale della banca e ne getteranno le basi, si spera solide, per un suo rilancio, secondo Maccarone ci sarà il tempo necessario per confrontarsi e concordare il tutto, avendo una visione ottimale di un futuro roseo per Carige.

Maccarone ha affermato che con la famiglia Malacalza c’è stato un confronto edificante e spera che Vittorio e figli siano intenzionati a far proseguire l’operazione, come è necessario avvenga. Non è importante che versino soldi, ma che votino ed accettino l’aumento di capitale, anche se nel recente passato Malacalza si astenne ad una precedente richiesta di aumentare di 400 milioni il patrimonio di Carige. Maccarone non ha rassicurato di un eventuale impegno, ma di una speranza di un atto oramai necessario da parte di Malacalza, nonostante la forte diluizione della presenza del forte azionista nel nuovo gruppo.

Per quanto riguarda il Fondo, il presidente auspica di stare il meno possibile nell’azionariato di Carige: quando Cassa Centrale Banca eserciterà l’opzione di acquisto delle azioni di FITD, con un forte sconto, il piano sarà completo.

Il neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo denominato Cassa Centrale Banca, destinato a diventare il partner industriale che molti volevano e socio principale di Banca Carige, è un agglomerato di 80 Banche del Credito Cooperativo, comprensivo di 7 società di informatica e servizi connessi ed altre sette società istituite per veicolare un solo prodotto (Claris Leasing, Cccres, Csi, Centrale Casa, Assicura Group, Neam, Phoenix, Cesve, Ibt, Sba, Prestipay, Csd). Il Gruppo possiede più di 1.500 sportelli presenti su tutto il territorio italiano, annovera più di 11mila dipendenti e più di 500mila soci, data la sua natura cooperativa. La manovra di acquisizione in questa maniera di una banca importante e storica come Carige, vedrà la nascita di un vero e proprio gruppo bancario davvero imponente, capace di confrontarsi sia nel mercato italiano, sia in quello europeo. Nell’ultimo bilancio, aggregando i risultati di tutte le banche facenti parte del conglomerato, il patrimonio netto era pari a 6,1 miliardi e l’indice di solidità standard, il Cet1 ratio, era pari al 17,9%. C’erano inoltre 72 miliardi di attivi, 44 miliardi di impieghi ed un utile netto di 308 milioni di euro. Il gruppo, nato dopo la recente riforma del comparto cooperativo delle banche, ha come presidente Giorgio Fracalossi e Mario Sartori come amministratore delegato.

Il Governo e la politica, come spesso accade, si divide sulla questione, tra coloro che sono a favore del piano disegnato da FITD e coloro che sono contro, spesso a prescindere. Il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti di Forza Italia confida nel lavoro dei commissari ed auspica una soluzione finale in quel di settembre, mentre il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, il Grillino Riccardo Fraccaro (M5S) ha affermato che l’operazione di Cassa Centrale Banca su Carige, con l’impegno da 165 milioni netti, solleva dubbi e criticità riguardo la riforma del credito cooperativo, grazie alla quale il gruppo di banche trentino è nato.

Secondo Fraccaro, anche a ragione, la natura pubblica di Medio Credito Trentino Alto Adige sarebbe snaturata dall’attuale comportamento del neonato gruppo cooperativo. Per il rappresentante dei 5 stelle, la provincia ed il suo Presidente Fugatti, non dovrebbero vendere la quota di maggioranza pubblica della banca perché sarebbe l’ennesimo atto di svalutazione del patrimonio italiano.

Se il Presidente della provincia autonoma sarà d’accordo, questa del gruppo cooperativo potrebbe essere una vera occasione per creare una banca pubblica sul modello tedesco, capace d’investire realmente per le imprese ed i cittadini e non di ragionare come sta facendo la capogruppo, ossia come una Società per Azioni, con dinamiche e filosofie molto lontane da quelle fondanti il credito cooperativo.