Mentre la situazione della Banca Carige sembra in definizione, si susseguono i rumors e le notizie negative sulla possibile fine di questa telenovela che danneggia per primo l’economia italiana e tutti gli attori collegati direttamente ed indirettamente allo storico banco genovese.

Da quanto emerge dalle ultime notizie, le risorse necessarie per compensare il dissesto patrimoniale dell’istituto di Genova, ammonterebbero ora a 900 milioni di euro: ossia occorrono più soldi per riuscire a salvare Carige. Almeno in teoria: l’esito di questo fabbisogno dipenderà dalla finalizzazione del nuovo business plan, come sottolineato dal Sole 24 ore.

Le scelte strategiche e decisionali, insomma, inciderebbero sia sul fabbisogno presente, sia sulle prospettive future. Il famoso quotidiano finanziario ha puntato sul ruolo di Cassa Centrale Banca che potrebbe acquisire inizialmente il 10% per poi gradualmente aumentare la propria partecipazione nell’azionariato della banca ligure. Oltre a questo, si auspica l’intervento di SGA, la società per il recupero dei crediti deteriorati e fortemente rischiosi: in teoria questa potrebbe rilevare fino a 3,3 miliardi di euro di crediti tossici per il bilancio di Carige, agevolandone il rilancio. Sgravata da questo peso, la banca potrà tornare a volare.

Intanto le parti sociali non ci stanno più ad attendere che si risolva la situazione perché, azionisti a parte, ci sono oltre 4.000 dipendenti che stanno aspettando cosa ne sarà della loro vita, un milioni di clienti che ancora attendono lo sblocco dei propri risparmi e l’economia di un’intera zona del paese e della regione liguria ferma al palo.

In una nota congiunta, il sindacato dei lavoratori delle imprese operanti nel settore bancario assicurativo ed esattoriale, l’Uilca ha di recente dichiarato la propria insofferenza, a firma del segretario generale nazionale Massimo Masi e del segretario generale gruppo Carige Uilca, Mauro Corte. Nella comunicazione il sindacato punta il dito sul tempo scaduto e auspica una soluzione della vertenza nel più breve tempo possibile, perché i danni altrimenti saranno irreparabili.

Secondo i sindacati, l’atteggiamento e le azioni ondivaghe dei vari attori in campo e degli stakeholder, non favorirebbe lo sblocco del dossier, quasi come se ci fosse l’interesse al permanere dello status quo inerziale.

L’epilogo sembra prossimo, ma ci si ritrova sempre a descrivere una nuova situazione nella quale il punto e a capo tarda ad arrivare.