L’azienda Carrefour ha stipulato due accordi, uno con Etruria Retail ed uno con Apulia Distribuzione. Entrambi gli accordi, di Master Franchising, gli consentiranno di aprire 546 nuovi punti vendita che andranno a sommarsi ai già esistenti 1085 negozi.

I nuovi negozi avranno insegna Carrefour Market e Carrefour Express e saranno aperti in diverse Regioni Italiane come in Calabria, in Puglia, in Basilicata, in Umbria ed in Toscana.

Grazie ai due nuovi accordi quindi Carrefour Italia espanderà la propria rete di vendita ma non solo, secondo una nota inviata dal gruppo, ciascun negozio preserverà particolare attenzione all’imprenditoria locale.