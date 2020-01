Coca Cola è in fuga dall’Italia. Il colosso delle bibite conosciute in tutto il mondo e derivanti da un’antica ricetta di un farmacista, dopo aver prima minacciato la smobilitazione nel nostro Paese nel caso il Governo avesse continuato sulla stessa falsa, riga, sta ora mettendo in pratica quanto affermato.

Premessa

Come ben sappiamo, la burocrazia e il sistema fiscale italiano non aiutano di certo chi deve fare impresa, anzi, spesso soffocano sul nascere qualunque iniziativa in ragione di non si sa quale ostacolo, tra meandri e gineprai di norme in cui è difficile venirne a capo per gli stessi addetti che lavorano presso gli uffici pubblici.





D’altro canto, se la pressione fiscale italiana è una delle più pressanti del mondo, un paese nel quale l’economia sommersa è altissima e l’evasione pure, qualche domanda forse dovremo porcela.

Per alcune aziende, come la Coca Cola, ma anche altre, colpite da queste due nuove tasse inserite nel Decreto Fiscale di cui abbiamo parlato con dovizia di particolari (nel qual caso specifico ci riferiamo a Sugar e Plastic Tax), la questione è dirimente. Continuare a investire e produrre in un paese dove la pressione fiscale sale alle stelle e si creano tasse che colpiscono direttamente questi colossi industriali, mentre coloro che lavorano nella new economy pagano pochissimo (ad esempio i giganti del web), oppure traslocare?

Voi cosa scegliereste? Cosa pensate stia scegliendo di fare Coca-Cola?

La Fuga

Purtroppo non è un titolo di un bel film degli anni passati, ma una triste realtà. Coca Cola sta disinvestendo nel nostro paese perché non le conviene più in ragione dei nuovi intendimenti fiscali. O almeno, così sembra dalle intenzioni iniziali.

Sibeg, società della famiglia Busi localizzata a Catania che imbottiglia e distribuisce le bibite Coca Cola, starebbe realmente pensando di delocalizzare: a rischio c’è anche la nuova versione della bibita di cui parlammo nel nostro precedente articolo, utilizzando gli agrumi siciliani originari della Trinacria.

Secondo alcuni rumors, quest’azienda sta valutando l’impatto gravoso di queste nuove tasse e vorrebbe trasferirsi non lontano, in Albania, paese in cui la pressione fiscale è certamente meno gravosa e luogo nel quale già ci sono interessi locali e uno stabilimento produttivo.

Plastic e Sugar Tax

Il Governo ha emanato nel Decreto Fiscale correlato alla Legge di Bilancio 2020 due nuove tasse:

La Plastic Tax che grava sul consumo di plastica con l’intendimento ambizioso ed ecologico di ridurre l’utilizzo di questo elemento inquinante (finalità condivisibile, ma forse approccio negativo e poco fruttuoso) facendo pagare un’imposta alle aziende che la utilizzano in qualsiasi modo (imballaggi, bottiglie, etc) su tutti i componenti e sulle materie prime, non solo sui prodotti finali. La tassa è pari a 45 centesimi al Kg e graverà su chi compra, produce ovvero importa i cosiddetti “MACSI”, come da definizione iscritta nella Legge stessa.

Sugar Tax. Se la tassa sulla plastica colpirà un po' tutte le attività, la tassa sulla quantità di zucchero, invece, colpisce direttamente e solamente il settore delle bibite gassate e zuccherate, quindi proprio Coca Cola. L'imposta graverà per 10 centesimi su ogni litro di prodotto finito, ovvero per 0,25 centesimi al Kg se i prodotti sono non finiti e saranno utilizzati per un successivo ciclo di produzione.

La Questione Catanese: Lavoro e Sindacato

Intervistato dal Sole24Ore.it, il segretario generale della Flai Cgil Sicilia, Tonino Russo, ha confermato la notizia di una possibile delocalizzazione dello stabilimento perché riporta una convocazione da parte dei dirigenti della società che opera sul territorio per conto di Coca Cola, la Sibeg.

Secondo le dichiarazioni del Dott. Russo, la proprietà avrebbe palesato questo nuovo scenario e richiesto di intervenire sui lavoratori, i primi che ci rimettono, con la possibilità di evidenziare degli esuberi e, dulcis in fundo, di trasferire come extrema ratio l’attività in Albania.

In questi giorni si attende anche l’intervento del Governo che proverà a mediare, ma la situazione, in una terra dove già manca il lavoro, appare critica, fermo restando il volere delle parti di attirare l’acqua al proprio mulino, accadimento sempre ricorrente.

Ecco lo stralcio delle parole del segretario generale Cgil e i numeri parlano da soli. Non c’è bisogno di ulteriori commenti: