Il colosso delle bibite analcoliche mondiale Coca Cola ha deciso uno stop formale per le assunzioni e gli investimenti in Italia dopo i recenti accadimenti e le decisioni prese dal Governo anche in riferimento alle nuove tasse nella Legge di Bilancio 2020.





O meglio, il direttore della comunicazione Giangiacomo Pierini durante un’intervista rilasciata all’agenzia Radiocor, ha aspramente criticato le misure che l’attuale esecutivo sta per portare a compimento nella legge di cui abbiamo parlato: ovvero la plastic e la sugar tax.

L’azienda Coca Cola HBC Italia, infatti, a fronte delle nuove imposte pagherebbe ben 160 milioni di euro l’anno: un prezzo che, di fatto, peserebbe ancor di più su una situazione già critica e in contrazione da anni (negli ultimi 10 anni il mercato delle bibite gassate sul quale concorre direttamente Coca Cola quale leader, è sceso del 25%). Secondo il portavoce, queste due tasse inciderebbero in negativo di altri 10 punti percentuali.

In Italia la Coca Cola ha diversi stabilimenti localizzati in zone differenti d’Italia e dà lavoro a più di 2.000 dipendenti, per non contare l’indotto derivante da queste attività.

Le fabbriche si trovano in queste regioni:

Campania.

Veneto.

Abruzzo.

Basilicata (Trattamento e Imbottigliamento acque).

Blocco Investimenti e Assunzioni

Così come abbiamo anticipato nel titolo, la Coca Cola attende la definizione formale di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, in attesa solo di conferma alla Camera dopo aver superato lo scoglio più duro al Senato.

Nel frattempo, infatti, l’azienda ha di fatto bloccato i 49 milioni d’investimenti pianificati in Italia il prossimo anno e tutti i piani d’assunzione per nuovo personale e forza lavoro da impiegare negli stabilimenti italiani.

Se la situazione al sud non fosse già di per sé critica, tra Whirlpool e ex Ilva, Pierini ci mette il carico da 90 palesando il rischio della chiusura dello stabilimento in provincia di Caserta, a Marcianise e quello di Oricola in Abruzzo: nella località abruzzese si producono solo bibite gassate in PET (Plastica) quindi sarebbe sicuramente tra le attività più colpite nell’ampia gamma merceologica odierna della Coca Cola.

Rispetto a questi, infatti, l’azienda darebbe sicuramente priorità e maggiore tutela agli investimenti fatti nello stabilimento di Nogara. Investimenti che lo hanno reso il più grande d’Europa grazie anche ai 30 milioni di euro impiegati.

Fanta con Arance Rosse

Proprio a causa di questa stangata sulle attività, la Coca Cola potrà anche rivedere l’investimento fatto sei mesi or sono con il marchio Fanta e il prodotto naturale legato alla regione Sicilia e alle sue arance rosse d’eccellenza a marchio Igp (Identificazione Geografica Protetta). A seguito di questa riduzione della marginalità, l’azienda potrebbe anche rivedere i suoi piani e acquistare arance dall’estero, più a buon mercato, ma sicuramente meno qualitative.

Di sicuro il brand Lurisia non risentirà di queste nuove tasse: recentemente passato sotto l’ombrello enorme di Coca Cola, i prodotti venduti con questo marchio appartengono a segmenti premium e non risentiranno sostanzialmente di quanto cambierà in Italia e delle nuove imposizioni fiscali.

Plastic e Sugar Tax: Effetti e Giudizi

Le tasse che da tempo riempono le pagine di cronache e sono al centro di forti polemiche politiche, hanno un nome tutto inglese, come oramai sempre più spesso accade anche nel nostro paese. La Plastic Tax è un’imposta che, recependo in parte una Direttiva Europea, prevede il pagamento di 45 centesimi di euro per ogni chilo di plastica utilizzato nel packaging e negli imballaggi da parte delle aziende.

La tassa diverrà esecutiva già dal 1° gennaio 2020: l’esecutivo stima un flusso di liquidità nelle casse dello Stato (gettito) derivante da questo nuovo orpello pari a 140 milioni di euro l’anno prossimo e quasi quintuplicato nel 2021 (521 milioni).

Numeri molto positivi per i conti pubblici, fermo restando la capacità dei produttori nel rispondere a questa nuova tassazione in modo innovativo, ovvero la contrazione dei consumi che potrebbe conseguire un aumento dei prezzi probabile sui consumatori finali: quelli che poi pagano sempre, oltre le tasse reddituali, anche quelle indirette e di riflesso le imposte gravanti su chi produce in buona parte.

Per la Sugar Tax, la tassa che colpirà direttamente le bibite gassate, quindi gran parte dei prodotti sotto l’egida della Coca Cola, ci sarà tempo fino ad ottobre, mese da cui entrerà in vigore quest’imposta. Da quanto scritto nella Legge di Bilancio 2020, i produttori dovranno corrispondere all’Erario 10 centesimi di euro per ogni litro di bevanda, ovvero 25 centesimi per ogni chilo prodotti.

Dato che inizierà solo nell’ultimo trimestre dell’anno, la finanza pubblica potrà godere nel 2020 solamente di 58 milioni di euro come introiti stimati. Fatto salvo il fatto che nel frattempo le cose non cambino.

Se da un lato ci sono le giuste correnti ambientaliste e a tutela dell’ambiente che premono per un cambio radicale nell’utilizzo della plastica, altamente inquinante, dall’altro le imprese che operano in Italia, soprattutto nella regione Emilia e in quella Lombarda, non hanno di certo gioito all’emanazione di queste tasse.

Secondo quanto riportato da uno studio di Confindustria Vicenza, di fatto, le ragioni ambientaliste sarebbero pressoché minime per quanto concerne un’imposta che vuole solamente gravare con altro nome sul comparto imprenditoriale. Da quanto risulta dallo studio, infatti, quasi il 93% della plastica utilizzata nel nostro Paese sarebbe recuperata e riutilizzata riciclandola in modo efficace secondo quanto dispone la nuova tendenza all’economia circolare.

Secondo le imprese, dunque, non ci sarebbe alcun beneficio pratica se non quello di tassare un’attività e depauperare un territorio, quello emiliano e lombardo, fortemente industrializzato.