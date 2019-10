Quasi quotidianamente ci troviamo a lottare con la burocrazia ed abbiamo bisogno spesso di redigere modelli, documenti, ma anche autocertificazioni proprio a comprovare alcune nostre dichiarazioni. Un caso esemplificativo riguarda proprio l’autocertificazione di domicilio necessaria in alcuni casi.

Il domicilio, a differenza della residenza, identifica il luogo in cui la persona stabilisce “la sede principale dei suoi affari e interessi” così come stabilito dall’articolo 43 del Codice Civile. Si tratta di un istituto e la persona, dunque, elegge (il verbo utilizzabile correttamente nel linguaggio giuridico è questo) con una dichiarazione espressa che può essere anche in forma scritta, il domicilio per curare affari e interessi.

Ecco, dunque, che entra in gioco la possibilità di redigere un’autocertificazione al riguardo.

Eleggere Domicilio: Occorrente e Requisiti da Soddisfare per l’Autocertificazione

Se vogliamo eleggere un domicilio che comprovi la nostra presenza e tuteli la nostra sfera personale secondo quanto previsto anche dalla Costituzione Italiana all’articolo 14 con una nozione più ampia di quella prevista dal Codice Civile, dobbiamo innanzitutto procurarci l’occorrente. Serve, dunque:

Modello precompilato di autocertificazione.

Documento di identità valido.

Per poter redigere un’autocertificazione di domicilio occorrono alcuni requisiti inderogabili e tassativi, tra cui:

Cittadinanza Italiana.

Cittadinanza straniera in presenza di regolare permesso di soggiorno.

Maggiore età.

Se il documento è inerente un minore, occorre la firma di un tutore che certifichi la veridicità delle dichiarazioni scritte.

Autocertificazione: Cos’è e a Cosa Serve

L’autocertificazione è sostanzialmente un atto scritto da parte di una persona che dichiara espressamente e valida le dichiarazioni rilasciate. Il certificato, seppur vincolato all’azione autonoma della persona, ha carattere vincolante e sostanzia una validità legale a tutti gli effetti.

Sono molteplici gli esempi di autocertificazioni utilizzabili anche e molto spesso proprio per la non necessità di applicare le marche da bollo e le imposte previste per altri atti rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il cittadino, mediante autocertificazione, dichiara accadimenti e fatti validandone la veridicità; starà poi all’organismo cui finisce l’autocertificazione stessa verificarne la validità nel caso sorgano dubbi. Se dovessero esserci eventuali dichiarazioni non veritieri o cosiddette mendaci, il cittadino rischia di essere perseguito dalla legge e subire una grave sanzione ovvero una punizione.

Autocertificazione di Domicilio: I passi da Seguire

Ora che ci siamo procurati l’occorrente ed abbiamo verificato il possesso dei requisiti, possiamo iniziare a redigere la nostra autocertificazione di domicilio in pochi e semplici passi.

Innanzitutto scegliamo se utilizzare un foglio bianco oppure avvalerci di un modello precompilato. A prescindere dalla scelta del testo e dal tono che vogliamo utilizzare, occorre scrivere e riportare a chiare lettere leggibili (meglio se in stampatello) questi dati:

Nome e Cognome.

Giorno e luogo di nascita.

Indirizzo del Domicilio che si vuole eleggere.

Firma in calce.

Ricordiamoci di descrivere e manifestare la volontà di eleggere un domicilio all’indirizzo indicato e di apporre una firma in calce ben visibile, oltre ai dati citati. Se scegliamo di inviare l’autocertificazione appena redatta a mezzo fax, dovremo allegare anche copia di un documento d’identità valido.

Attualmente il fax è un mezzo in disuso, ma resta a tutti gli effetti efficace ai termini di legge e soprattutto poco costoso visto che esistono diversi servizi anche on line che permettono di inviare tali dati in modo sicuro e gratuito.

Autocertificazione: Domicilio A chi si può Presentare e Possibili Sanzioni

In base alle leggi vigenti, l’autocertificazione di domicilio si può presentare al posto del certificato rilasciato dall’Anagrafe del Comune, a tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione ed alle aziende che gestiscono servizi di tipo pubblico. Grazie a questa possibilitò, risparmieremo tempo e denaro.

Questi soggetti sono obbligati ad accettare questo tipo di documento e non possono di certo rigettarlo, ma possono in seguito accertarsi della validità delle dichiarazioni rese: in questo caso il domicilio.

Quando compiliamo questo documento, abbiamo la responsabilità piena di quanto scritto e rispondiamo sulla veridicità di quanto redatto sia dal punto di vista penale, sia da quello civile. Nel caso di false dichiarazioni, potremmo essere soggetti a sanzioni e pene severe, oltre al venir meno dei benefici o delle dinamiche correlate alla presentazione dell’autocertificazione stessa.