I Buoni Fruttiferi Postali (acronimo BFP) sono stati spesso utilizzati nel passato dai cittadini italiani che volevano investire i loro risparmi in titoli pressoché sicuri, poiché emessi da Cassa Deposito e Prestiti (CDP), quindi direttamente dallo Stato e garantiti da questo.

Sono definiti postali perché le Poste Italiane hanno la distribuzione esclusiva di questi buoni; scelto come distributore per la sua capillarità e presenza sul territorio nazionale italiano, imparagonabile per le altre infrastrutture e per la sua vicinanza al cittadino, data l’attività principale, la leggendaria consegna della posta. Leggendaria oramai, visti i tempi digitali, ma comunque legata ancora a tanti aspetti, quelli di consegna della merce e dei pacchi innanzitutto (da poco è stato strinto un accordo con Amazon per la consegna in un sol giorno).

Attraverso i suoi sportelli, Poste offre questa soluzione a tutti i clienti che approcciano l’organismo, comunicando questa possibilità e promuovendola presso le sue filiali, nonché su altri canali, come la tv, la radio, etc. L’emissione del buono, così come quella di altri strumenti appannaggio delle competenze di CDP, è legata allo sviluppo dell’economia italiana, in particolar modo alle sue finanze.

Lo Stato, dunque, chiede finanziamenti ai cittadini che gli danno fiducia e, in cambio del capitale monetario e della ricchezza degli italiani, ricompensano e remunerano con una quota interesse legata a vari fattori e parametri.

Dal dopoguerra del primo conflitto globale (precisamente nel 1924) ad oggi, i BFP hanno rappresentato un must per gli investimenti italiani, proprio a causa di questa garanzia consistente e per i rendimenti che venivano corrisposti. Attualmente la ricchezza mobiliare degli italiani è costituita dall’8% di BFP.

I Buoni Fruttiferi Postali non sono parametrati e soggetti ai classici rischi di mercato connessi alle azioni: un buon tasso farà sempre fruttare il capitale, fino alla scadenza. Chi lo sottoscrive sa quanto mette e quanto guadagnarerà all’atto della sottoscrizione del contratto vincolante cui è soggetto il titolo.

Dal 2019 c’è stata una svolta per quanto concerne i BFP. Sono stati modificati sia i rendimenti, sia la natura stessa di una tipologia di buono che non veniva emesso da molti anni, soggetto e indicizzato all’inflazione italiana.

I Buoni Fruttiferi 3 Anni Plus, emessi da CDP prevedono un rendimento annuo lordo pari a +0,40%, veramente basso, oltre al fatto che gli interessi da pagare corrisponderebbero al 12,50% della quota risultante anno dopo anno. Se, ad esempio, il sottoscrittore dovesse comprare 1.000€ di controvalore, otterrebbe, dopo un anno, 4€ sul quale pagherà 50 centesimi di interessi prelevati alla fonte da Poste come sostituto d’imposta.

Sembrerebbero veramente insignificanti, ma visti gli attuali interessi disponibili sui conti depositi e alcuni valori di bond legati a nazioni con tassi negativi, sarebbero comunque da tenere in considerazione, soprattutto se legati a tassi premiali e promozioni di solito predisposte ad incentivarne l’acquisto.

Chi, invece, li ha già comprati nel passato, non dovrà preoccuparsi di questo nuovo rendimento disposto da Cassa Deposito e Prestiti: in base ad una sentenza del Tribunale di Parma, il giudice chiamato a sancire il suo giudizio sulla controversia, ha deliberato l’impossibilità di applicare questo cambiamento di rendimento ai Buoni Fruttiferi Postali emessi nel passato, negando la retroattività.

Chi ha sottoscritto i BFP a tassi ben più remunerativi sarà in una botte di ferro.